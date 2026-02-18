Officiel : Rennes annonce l'arrivée de Franck Haise

Sacré club de trompettes 😂
Faut arrêter de blablater, comparer l'incomparable. Tout peut s'arrêter demain, et on peut encore ne pas finir en coupe d'europe. Le nez dans le guidon. La course n'est pas finie.
Un argentin quoi...une petite merde à la mentalité de merde qui n'assume rien
On n'a jamais aussi bien porté notre crédo 🥰 tellement fier !
Bonne pioche … s’il se remet la tête à l’endroit 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination de Franck Haise en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle ✍️ Éducateur à l’Académie Rouge et Noir entre 2006 et 2012, celui qui fut sacré meilleur coach de Ligue 1 avec Lens en 2023, retrouve une terre qui lui est chère.