Officiel : Rennes annonce l'arrivée de Franck Haise

Rennes18 févr. , 13:14
Sans entraineur depuis le départ de Habib Beye, le Stade Rennais a finalement mis la main sur Franck Haise.
C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Franck Haise est le nouvel entraineur du Stade Rennais. Les dirigeants bretons et l'ancien entraineur de l'OGC Nice et du RC Lens ont trouvé un accord pour un contrat portant jusqu'en juin 2027. Franck Haise débarque avec ses deux adjoints Johann Ramaré et Lilian Nalis.
« C’est une joie de retrouver le Stade Rennais ; un vrai plaisir, avec mon staff, d’arriver dans un si beau club. L’effectif présente beaucoup de qualités, à l’image du match de vendredi dernier, elle a montré du cœur, une belle énergie. Depuis mon départ en 2012, le club a très bien évolué. La famille Pinault est le propriétaire le plus ancien en Ligue 1, depuis bientôt trente ans, ça montre un attachement certain et une identité forte. On sent que le projet est solide. Le club cherche à avancer, à l’image des infrastructures exceptionnelles qui n’ont cessé de progresser. La ferveur autour du club elle aussi est grandissante. Pour ces raisons, c’est une chance de faire partie de ce projet », a notamment déclaré le nouvel entraineur des Rouge et Noir, lequel a déjà dirigé son premier entrainement avec le groupe professionnel ce mercredi matin.
OM : « Si vous partez, vous partez », Benatia attaqué !

