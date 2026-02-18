Officiel : Rennes annonce l'arrivée de Franck Haise

Sans entraineur depuis le départ de Habib Beye, le Stade Rennais a finalement mis la main sur Franck Haise.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Franck Haise est le nouvel entraineur du Stade Rennais. Les dirigeants bretons et l'ancien entraineur de l'OGC Nice et du RC Lens ont trouvé un accord pour un contrat portant jusqu'en juin 2027. Franck Haise débarque avec ses deux adjoints Johann Ramaré et Lilian Nalis.