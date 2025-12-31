ICONSPORT_263636_0246
Vitinha - PSG

PSG : Vitinha à Madrid, Luis Enrique menace de partir

PSG31 déc. , 12:20
parClaude Dautel
6
Le dossier Vitinha agite la presse espagnole, et certains médias affirment même que l'entraîneur du PSG a menacé de quitter Paris si Nasser Al-Khelaifi acceptait de céder le joueur portugais au Real Madrid.
Depuis quelques semaines, les informations venues de Madrid se multiplient concernant le possible transfert de Vitinha chez les Merengue. Pour certains c'est Kylian Mbappé en personne qui a demandé à Florentino Perez de faire venir son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain. Pour d'autres, Madrid serait même prêt à payer 100 millions d'euros au PSG pour son métronome portugais. Mais, à quelques heures de l'ouverture du mercato d'hiver, Defensa Central affirme que le Real se heurte au refus total des champions d'Europe dans ce dossier. Et c'est même Luis Enrique en personne qui aurait mis son poids dans la balance concernant l'avenir de Vitinha, l'entraîneur du PSG ayant fait savoir qu'il pourrait quitter Paris si ce transfert se faisait.

Luis Enrique refuse le départ de Vitinha

Au moment où Nasser Al-Khelaifi tente de convaincre Luis Enrique de prolonger son contrat au delà de 2027, le technicien espagnol aurait été très clair dans le dossier Vitinha. « Si vous vendez Vitinha, je pars aussi », aurait ainsi lancé Luis Enrique à Luis Campos. Même si on peut se poser des questions sur la réalité précise de cette phrase, ou de son contexte, il est clair que du côté du Paris Saint-Germain on refuse totalement d'envisaher la vente de celui qui s'est classé troisième du Ballon d'Or, et dont le contrat a été prolongé en février dernier jusqu'en 2029. Et d'ailleurs, les 100 millions d'euros évoqués par les médias espagnols pour faire venir Vitinha au Real Madrid sont désormais inférieurs à l'estimation de Transfermarkt, à savoir 110 millions d'euros.
Du côté du PSG, on pense que tout cela ressemble à de l'intox et que le Real Madrid utilise certains médias pour voir un peu comment le club de la capitale réagit à tout cela, mais également le déstabiliser un peu. Mais il en faudra d'autres pour perturber l'international portugais de 25 ans qui souhaite désormais conserver la Ligue des champions avec Paris, avant de filer avec sa sélection vers le Mondial 2026 où le Portugal aura de grosses ambitions.
V. Machado Ferreira

V. Machado Ferreira

PortugalPortugal Âge 25 Milieu

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts1
Passes décisives6
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
6
