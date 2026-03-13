PSG : Il est trop fort, Arsenal craque pour Kvaratskhelia

Mis sur le banc par Luis Enrique en Ligue des champions face à Chelsea, Khvicha Kvaratskhelia a répondu présent avec une entrée fracassante. En Angleterre, la presse fait l’éloge du Géorgien. Arsenal commence à en rêver sérieusement.

Seulement 28 minutes de jeu ont suffi à Khvicha Kvaratskhelia pour faire basculer ce PSG – Chelsea du bon côté pour le club de la capitale. Le Géorgien, entré en jeu dans la dernière demi-heure, a marqué les esprits avec un doublé et une passe décisive afin de dessiner une large victoire 5-2 du PSG. Critiqué pour des performances jugées en dessous de son niveau réel, l’ancien napolitain a été laissé sur le banc par son entraîneur Luis Enrique. Un impact immédiat et une réponse cinglante qui fait réagir de l’autre côté de la Manche. Ce vendredi, la presse britannique évoque l’intérêt d’Arsenal concernant l’ailier géorgien.

Arsenal rêve de Khvicha Kvaratskhelia

Le média Team Talk dévoile que les Gunners aimeraient signer Khvicha Kvaratskhelia l’été prochain afin de consolider le secteur offensif de Mikel Arteta. Le média britannique explique que « le directeur sportif, Andrea Berta, serait prêt à « casser le marché » pour l'ailier géorgien, et si l'on en croit sa dernière performance contre une équipe anglaise de haut niveau, il devrait faire sensation en Premier League. »

La performance du Géorgien face à un club de Premier League a réveillé les rumeurs. Cependant, difficile de croire que le PSG laissera filer son ailier. Recruté à l’hiver 2025 contre 80 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia est le deuxième offensif le plus utilisé par Luis Enrique cette saison (1 999 minutes toutes compétitions confondues) derrière Bradley Barcola. Très présent dans les grands rendez-vous, l’ancien napolitain compte six buts et quatre passes décisives en dix apparitions en Ligue des champions cette saison. Arsenal devra se montrer convaincant pour tenter d’attirer l’ailier l’été prochain.