Ousmane Dembélé

PSG : Dembélé et Manchester City, l'étonnante coïncidence

PSG13 mars , 13:00
parEric Bethsy
En désaccord avec le Paris Saint-Germain, l’agent d’Ousmane Dembélé a rencontré le directeur sportif de Manchester City cette semaine. Leur discussion a forcément alimenté les rumeurs de départ. Mais en réalité, les deux hommes se sont seulement croisés par hasard et n’ont pas évoqué l’avenir de l’attaquant.
Pour mettre un double coup de pression au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé ne pouvait pas espérer mieux. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants au sujet d’une prolongation. Le Français réclame un salaire en adéquation avec son nouveau statut, pendant que le président Nasser Al-Khelaïfi tient à respecter sa politique incompatible avec les demandes de son joueur.

C’est dans ce contexte que le Ballon d’Or récemment revenu de blessure a sorti le grand jeu lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea (5-2) mercredi. L’ancien joueur du FC Barcelone s’est offert un chef d’œuvre en solo. Une manière de rappeler à la direction francilienne qu’il reste capable de mener le Paris Saint-Germain jusqu’au sommet européen. Et au cas où ses performances ne suffisaient pas pour faire craquer les décideurs, la rumeur Manchester City peut aussi donner un coup de pouce.
Ce jeudi, l’émission El Chiringuito et le quotidien Sport, photo à l’appui, ont révélé une discussion entre Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé, et le directeur sportif des Citizens Hugo Viana. Leur rencontre a forcément alimenté le bruit de couloir selon lequel l’international tricolore, mécontent du désaccord avec le club de la capitale, ouvre la porte à un départ chez les Skyblues. Sauf que le journaliste Fabrizio Romano a catégoriquement démenti cette version.
D’après le spécialiste mercato, l’agent et le dirigeant mancunien se sont croisés par hasard dans cet hôtel à Madrid. Beaucoup de personnalités du football se trouvaient dans la capitale espagnole en marge du choc de Ligue des Champions entre le Real et Manchester City mercredi. D’où la rencontre des deux hommes qui se sont salués sans évoquer l’avenir d’Ousmane Dembélé. Et de manière générale, notre confrère assure qu’il n’existe aucune discussion entre les deux parties. Voilà qui devrait rassurer le Paris Saint-Germain.
