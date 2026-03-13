OM : La promesse d’Habib Beye pour casser la grève

Revenu à la troisième place, l'OM va devoir affronter Auxerre et la colère du Vélodrome. Habib Beye a dévoilé à ses joueurs comment retrouver l'élan populaire des supporters.

Il y a neuf jours, l’OM vivait un nouvel affront au Vélodrome, en se faisant sortir de la Coupe de France par Toulouse aux tirs au but. Le rêve d’aller enfin chercher un titre avec cette Coupe privée du PSG, s’est envolé brutalement et a fini de dégoûter les supporters marseillais. Ces derniers ont refusé une réunion avec la direction de l’OM, qui comptait leur présenter officiellement ses nouveaux leaders, Habib Beye comme entraineur et Alban Juster comme président.

Le Vélodrome va encore faire grève

Contre Auxerre ce vendredi soir, les supporters devraient observer une grève des encouragements pendant plus d’un quart d’heure. Cela avait déjà eu lieu contre Strasbourg, l’OM marquant le premier but du match devant des virages vides. L’union sacrée n’est plus là, et pourtant Habib Beye continue de mobiliser son effectif pour enchainer désormais en Ligue 1 et aller chercher cette troisième place reprise à l’OL.

Pour cela, selon les informations de La Provence, le technicien franco-sénégalais ne cesse d’essayer de motiver ses troupes avec des discours positifs, en demandant de faire les efforts pour avoir une récompense. « Mettez la pression, et vous serez soutenus », répond-il à ceux qui pourraient douter du soutien des supporters pour les prochains matchs au Vélodrome, selon le quotidien local. Les encouragements se gagnent donc et doivent se mériter. « Notre rôle, c’est de les embarquer avec nous dans cette fin de saison », a demandé Habib Beye, pour qui l’espoir de voir tout le monde tirer dans le même sens est encore présent.

Si le nouvel entraineur de l’OM joue son rôle avec ce discours positif, il peine à convaincre dans les travées du Vélodrome où on semble blasé et où le succès populaire des matchs de l’équipe est beaucoup moins présent. Il y a pourtant un très beau coup à jouer avec la réception d’Auxerre ce vendredi, pendant qu’un Lyon fatigué par ses matchs européens et son effectif à bout de souffle, se rendra au Havre dimanche.