ICONSPORT_361004_0149

OM : La promesse d’Habib Beye pour casser la grève

OM13 mars , 12:20
parGuillaume Conte
0
Revenu à la troisième place, l'OM va devoir affronter Auxerre et la colère du Vélodrome. Habib Beye a dévoilé à ses joueurs comment retrouver l'élan populaire des supporters.
Il y a neuf jours, l’OM vivait un nouvel affront au Vélodrome, en se faisant sortir de la Coupe de France par Toulouse aux tirs au but. Le rêve d’aller enfin chercher un titre avec cette Coupe privée du PSG, s’est envolé brutalement et a fini de dégoûter les supporters marseillais. Ces derniers ont refusé une réunion avec la direction de l’OM, qui comptait leur présenter officiellement ses nouveaux leaders, Habib Beye comme entraineur et Alban Juster comme président.

Le Vélodrome va encore faire grève

Contre Auxerre ce vendredi soir, les supporters devraient observer une grève des encouragements pendant plus d’un quart d’heure. Cela avait déjà eu lieu contre Strasbourg, l’OM marquant le premier but du match devant des virages vides. L’union sacrée n’est plus là, et pourtant Habib Beye continue de mobiliser son effectif pour enchainer désormais en Ligue 1 et aller chercher cette troisième place reprise à l’OL.
Pour cela, selon les informations de La Provence, le technicien franco-sénégalais ne cesse d’essayer de motiver ses troupes avec des discours positifs, en demandant de faire les efforts pour avoir une récompense. « Mettez la pression, et vous serez soutenus », répond-il à ceux qui pourraient douter du soutien des supporters pour les prochains matchs au Vélodrome, selon le quotidien local. Les encouragements se gagnent donc et doivent se mériter. « Notre rôle, c’est de les embarquer avec nous dans cette fin de saison », a demandé Habib Beye, pour qui l’espoir de voir tout le monde tirer dans le même sens est encore présent.
Si le nouvel entraineur de l’OM joue son rôle avec ce discours positif, il peine à convaincre dans les travées du Vélodrome où on semble blasé et où le succès populaire des matchs de l’équipe est beaucoup moins présent. Il y a pourtant un très beau coup à jouer avec la réception d’Auxerre ce vendredi, pendant qu’un Lyon fatigué par ses matchs européens et son effectif à bout de souffle, se rendra au Havre dimanche.

Lire aussi

Pavard acheté par l'OM, un indice de plusPavard acheté par l'OM, un indice de plus
OM : Rulli n’assume pas et dénonce ses coéquipiersOM : Rulli n’assume pas et dénonce ses coéquipiers
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361738_0079
OL

OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas

ICONSPORT_361644_0331
PSG

PSG : Il est trop fort, Arsenal craque pour Kvaratskhelia

ICONSPORT_361738_0059
OL

La terrible crainte de l'OL confirmée

Fil Info

13 mars , 12:40
OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas
13 mars , 12:00
PSG : Il est trop fort, Arsenal craque pour Kvaratskhelia
13 mars , 11:30
La terrible crainte de l'OL confirmée
13 mars , 11:02
C'est la guerre au PSG, Luis Enrique adore ça
13 mars , 10:33
Balerdi forfait pour OM-AJA
13 mars , 10:30
EdF : Le Maroc débarque à Lille pour faire pleurer la France
13 mars , 10:00
Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas
13 mars , 9:40
Le Real Madrid met Camavinga en vente pour 50 ME

Derniers commentaires

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Moi à la place de la brune j'aurais eu honte de dire à l'autre de balayer devant sa porte vue ke devant la sienne c'est vraiment sale celle de labrune

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Tebas a parfaitement raison dans ces propos car Labrune c le laquait de Nasser

La terrible crainte de l'OL confirmée

J'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse en lisant le titre. Finalement, je vais attendre un peu.

La terrible crainte de l'OL confirmée

Quelle idée aussi de mettre des matchs à 18h45 en pleine semaine depuis 4/5 ans ...

C’est le coup de foudre pour cette pépite de l’OL

Et Tolisso à 2 doigts de se péter il y a 2 matchs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading