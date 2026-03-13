C'est la guerre au PSG, Luis Enrique adore ça

Le Paris Saint-Germain a fait le plus dur lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea (5-2). Le club de la capitale peut compter sur un quatuor offensif performant notamment en sortie de banc.

Les doutes ont été dissipés ce mercredi soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a cartonné Chelsea 5-2 en huitième de finale de la Ligue des champions. Un match aller maîtrisé par les Parisiens qui se sont facilités la tâche avant le retour du côté de Stamford Bridge. Une soirée marquée par la performance des offensifs parisiens. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont démarré la rencontre et ont été décisifs. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia est entré en cours de jeu avec un impact certain.

Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ou Désiré Doué, le casse-tête

Le Géorgien a délivré une passe décisive avant d’inscrire un doublé pour faire taire les critiques. Un choix fort de Luis Enrique avant la rencontre qui n’a pas apprécié les performances du Géorgien ces dernières semaines. À l’image de Désiré Doué lors du barrage aller contre Monaco, les offensifs parisiens sont efficaces lors de leur entrée en jeu. Un impact qui facilite la vie du technicien espagnol. Mais désormais un choix se pose. Qui sera titulaire ce mardi soir pour le match retour ? Quatre joueurs pour seulement trois postes.

Avec ce doublé, Khvicha Kvaratskhelia s’est sûrement garanti sa place tout comme Ousmane Dembélé. La question se pose à présent entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Si l’ancien lyonnais enchaîne les belles performances, l’ancien rennais a de son côté l’avantage de jouer sur le côté droit. C’est par ailleurs l’une des raisons de la baisse de régime de Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique a tenté de titulariser le Géorgien à droite ce qui le rend moins performant. Une concurrence féroce qui tire tout le monde vers le haut. Dorénavant, c'est à Luis Enrique de trancher dans le vif.