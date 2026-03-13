ICONSPORT_361644_0477

C'est la guerre au PSG, Luis Enrique adore ça

PSG13 mars , 11:02
parNathan Hanini
0
Le Paris Saint-Germain a fait le plus dur lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea (5-2). Le club de la capitale peut compter sur un quatuor offensif performant notamment en sortie de banc.
Les doutes ont été dissipés ce mercredi soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a cartonné Chelsea 5-2 en huitième de finale de la Ligue des champions. Un match aller maîtrisé par les Parisiens qui se sont facilités la tâche avant le retour du côté de Stamford Bridge. Une soirée marquée par la performance des offensifs parisiens. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont démarré la rencontre et ont été décisifs. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia est entré en cours de jeu avec un impact certain.

Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ou Désiré Doué, le casse-tête

Le Géorgien a délivré une passe décisive avant d’inscrire un doublé pour faire taire les critiques. Un choix fort de Luis Enrique avant la rencontre qui n’a pas apprécié les performances du Géorgien ces dernières semaines. À l’image de Désiré Doué lors du barrage aller contre Monaco, les offensifs parisiens sont efficaces lors de leur entrée en jeu. Un impact qui facilite la vie du technicien espagnol. Mais désormais un choix se pose. Qui sera titulaire ce mardi soir pour le match retour ? Quatre joueurs pour seulement trois postes.
Avec ce doublé, Khvicha Kvaratskhelia s’est sûrement garanti sa place tout comme Ousmane Dembélé. La question se pose à présent entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Si l’ancien lyonnais enchaîne les belles performances, l’ancien rennais a de son côté l’avantage de jouer sur le côté droit. C’est par ailleurs l’une des raisons de la baisse de régime de Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique a tenté de titulariser le Géorgien à droite ce qui le rend moins performant. Une concurrence féroce qui tire tout le monde vers le haut. Dorénavant, c'est à Luis Enrique de trancher dans le vif.

Lire aussi

PSG : Kang-in Lee fait des ravages au mercatoPSG : Kang-in Lee fait des ravages au mercato
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361738_0079
OL

OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas

ICONSPORT_361004_0149
OM

OM : La promesse d’Habib Beye pour casser la grève

ICONSPORT_361644_0331
PSG

PSG : Il est trop fort, Arsenal craque pour Kvaratskhelia

ICONSPORT_361738_0059
OL

La terrible crainte de l'OL confirmée

Fil Info

13 mars , 12:40
OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas
13 mars , 12:20
OM : La promesse d’Habib Beye pour casser la grève
13 mars , 12:00
PSG : Il est trop fort, Arsenal craque pour Kvaratskhelia
13 mars , 11:30
La terrible crainte de l'OL confirmée
13 mars , 10:33
Balerdi forfait pour OM-AJA
13 mars , 10:30
EdF : Le Maroc débarque à Lille pour faire pleurer la France
13 mars , 10:00
Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas
13 mars , 9:40
Le Real Madrid met Camavinga en vente pour 50 ME

Derniers commentaires

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Moi à la place de la brune j'aurais eu honte de dire à l'autre de balayer devant sa porte vue ke devant la sienne c'est vraiment sale celle de labrune

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Tebas a parfaitement raison dans ces propos car Labrune c le laquait de Nasser

La terrible crainte de l'OL confirmée

J'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse en lisant le titre. Finalement, je vais attendre un peu.

La terrible crainte de l'OL confirmée

Quelle idée aussi de mettre des matchs à 18h45 en pleine semaine depuis 4/5 ans ...

C’est le coup de foudre pour cette pépite de l’OL

Et Tolisso à 2 doigts de se péter il y a 2 matchs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading