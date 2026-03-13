Halilhodzic à Nantes, la décision « stupide » des Kita

Le FC Nantes a tenté le tout pour le tout en faisant revenir Vahid Halilhodzic, 73 ans, pour essayer de sauver les Canaris d'une relégation promise. Un pari qui ne convainc pas tout le monde.

C’est l’entraineur de la dernière chance. Le FC Nantes fonce vers la Ligue 2, et après Luis Castro et Ahmed Kantari, un troisième entraineur va s’asseoir sur le banc de la Maison Jaune. Il s’agit de Vahid Halilhodzic, quasiment à la retraite après plusieurs années sans entrainer, mais qui n’a pas pu résister au forcing réalisé par la famille Kita pour le faire revenir à Nantes. Ancien joueur de grande classe et entraineur à poigne des Canaris, le Bosnien promet du sport à son effectif pour aller chercher le maintien au forceps.

Un pari qui ne convainc pas Pierre Bouby. L’ancien joueur d’Evian TG, consultant pour La Chaine L’Equipe, a donné le fond de sa pensée sur cette décision du FC Nantes. Et pour lui, cela n’a absolument aucun sens, même si cela reflète bien la gestion du club à ses yeux.

Halilhodzic et les jeunes, le choc des générations

« Ça fait longtemps que je fais de la télé. À chaque fois, je fais mes analyses avec du bon sens. Du bon sens à Nantes, dans cette décision-là… ça fait longtemps que je n’en ai pas vue une aussi stupide. Honnêtement, c’est n’importe quoi. Ce n’est pas contre Vahid Halilhodžić. Mais le timing, le fait de le choisir lui avec sa personnalité, comme s’il allait transformer son équipe, que ses joueurs vont aller plus vite et seront plus forts comme il est là… Coach Vahid fait peur à des joueurs de 35 ou 40 ans. Les jeunes ne savent même pas qui il est. Le décalage de génération est dingue. Il n’est pas réputé pour être un fin tacticien non plus. Ce n’est pas Guardiola. C’est un personnage, on sait comment il entraîne. Aller chercher un père fouettard maintenant, c’est complètement ridicule », a balancé Pierre Bouby, qui ne mise visiblement pas un centime sur une amélioration de la situation au FC Nantes.

La mission sera visiblement compliquée pour Vahid Halilhodzic, qui arrive dans un vestiaire où les mauvaises performances s’enchainent, et où sa méthode toujours très musclée pourrait avoir du mal à passer. Même si la famille Kita, à la tête du FCN, a du se dire qu’elle n’avait plus rien d’autre à tenter que de faire signer Coach Vahid.