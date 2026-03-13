ICONSPORT_261669_0186

Halilhodzic à Nantes, la décision « stupide » des Kita

FC Nantes13 mars , 14:00
parGuillaume Conte
Le FC Nantes a tenté le tout pour le tout en faisant revenir Vahid Halilhodzic, 73 ans, pour essayer de sauver les Canaris d'une relégation promise. Un pari qui ne convainc pas tout le monde.
C’est l’entraineur de la dernière chance. Le FC Nantes fonce vers la Ligue 2, et après Luis Castro et Ahmed Kantari, un troisième entraineur va s’asseoir sur le banc de la Maison Jaune. Il s’agit de Vahid Halilhodzic, quasiment à la retraite après plusieurs années sans entrainer, mais qui n’a pas pu résister au forcing réalisé par la famille Kita pour le faire revenir à Nantes. Ancien joueur de grande classe et entraineur à poigne des Canaris, le Bosnien promet du sport à son effectif pour aller chercher le maintien au forceps.
Un pari qui ne convainc pas Pierre Bouby. L’ancien joueur d’Evian TG, consultant pour La Chaine L’Equipe, a donné le fond de sa pensée sur cette décision du FC Nantes. Et pour lui, cela n’a absolument aucun sens, même si cela reflète bien la gestion du club à ses yeux.

Halilhodzic et les jeunes, le choc des générations

« Ça fait longtemps que je fais de la télé. À chaque fois, je fais mes analyses avec du bon sens. Du bon sens à Nantes, dans cette décision-là… ça fait longtemps que je n’en ai pas vue une aussi stupide. Honnêtement, c’est n’importe quoi. Ce n’est pas contre Vahid Halilhodžić. Mais le timing, le fait de le choisir lui avec sa personnalité, comme s’il allait transformer son équipe, que ses joueurs vont aller plus vite et seront plus forts comme il est là… Coach Vahid fait peur à des joueurs de 35 ou 40 ans. Les jeunes ne savent même pas qui il est. Le décalage de génération est dingue. Il n’est pas réputé pour être un fin tacticien non plus. Ce n’est pas Guardiola. C’est un personnage, on sait comment il entraîne. Aller chercher un père fouettard maintenant, c’est complètement ridicule », a balancé Pierre Bouby, qui ne mise visiblement pas un centime sur une amélioration de la situation au FC Nantes.
La mission sera visiblement compliquée pour Vahid Halilhodzic, qui arrive dans un vestiaire où les mauvaises performances s’enchainent, et où sa méthode toujours très musclée pourrait avoir du mal à passer. Même si la famille Kita, à la tête du FCN, a du se dire qu’elle n’avait plus rien d’autre à tenter que de faire signer Coach Vahid.
Derniers commentaires

OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas

Tout à fait

L’OL est coincé à Vigo

C'est un sketch nos programmations et cela depuis plusieurs saisons maintenant

OL : L’accent marseillais pour l'Olympico, Ligue 1+ demande pardon

En même temps lors d'un OM/OL, mettre en commentateur un marseillais (Cheyrou) et pour homme du terrain Diawara alors que tu as Hoarau, ils l'ont un peu (beaucoup) chercher.. !

Ligue 1 : La réponse musclée de Labrune à l'attaque de Tebas

Laburne démission

C’est le coup de foudre pour cette pépite de l’OL

à l'automne, les entrants n'apportaient rien à l'équipe et ça nous a couté des points

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

