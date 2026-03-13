ICONSPORT_361265_0270

Balerdi forfait pour OM-AJA

OM13 mars , 10:33
parGuillaume Conte
Habib Beye a dévoilé son groupe pour le match de l’Olympique de Marseille face à Auxerre ce vendredi soir. A noter le forfait de Leonardo Balerdi, qui s’ajoute à celui de Nayef Aguerd en défense centrale.
