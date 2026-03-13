La terrible crainte de l'OL confirmée

Tout se jouera à Lyon jeudi prochain pour aller chercher une place en quarts de finale d'Europa League. L'OL aura besoin du soutien de son public, qui ne répond pas présent pour le moment.

L’Olympique Lyonnais a fait le travail ce jeudi soir en Espagne en allant chercher le match nul 1-1 contre le Celta Vigo, dans un match qu’il a copieusement dominé mais où l’efficacité offensive n’était pas au rendez-vous. En supériorité numérique, les Lyonnais ont eu du mal à finir leurs actions, et le suspense est donc encore total en vue du match retour.

Niakhaté demande aux Lyonnais de mettre le feu

Capitaine de l’OL, Moussa Niakhaté a pris la parole pour souligner l’importance de ce match au Groupama Stadium. « Ce soir, c’est comme s’il n’y avait pas eu de match, car tout va se jouer la semaine prochaine. La seule chose qui change c’est que les deux équipes se connaissent mieux, et qu’on jouera devant notre public, alors que ce soir c’était un public hostile pour nous, logiquement. Ce sera à notre public de répondre présent, comme il l’a toujours fait », a assuré le défenseur sénégalais.

Cette affirmation se heurte pour le moment à un problème de taille. A l’heure actuelle, le stade situé à Décines risque de sonner le creux. Il restait le 9 mars dernier 11.300 places grand public à vendre sur un total de 44.700 places disponibles, une partie du stade restant pour le moment fermée. Et à l’approche de la rencontre, l’engouement ne se fait pas vraiment sentir, avec encore plus de 10.000 places à vendre sur la billetterie selon les informations de Stade OL HD, qui suit cela de près.

La barre des 30.000 spectateurs sera dépassée, mais si cela n’évolue pas rapidement et favorablement, cela risque tout de même de sonner le creux dans un stade d’une capacité de quasiment 60.000 places. Surtout que, dans le même temps, le Celta Vigo a prévu de débarquer en force avec 3000 supporters, soit le plus gros contingent jamais effectué en déplacement par le club de Galice.

A Lyon, c’est surtout l’horaire du match à 18h45 qui dérange les suiveurs de l’OL, pour qui il ne sera pas facile d’arriver à l’heure au coup d’envoi.