PSG : Le Real a un nouveau plan pour arracher Vitinha

Elu meilleur milieu de terrain aux Globe Soccer Awards dimanche, Vitinha fait rêver le Real Madrid. La Maison Blanche le considère comme le chaînon manquant et pense à sacrifier l’un de ses internationaux français pour convaincre le Paris Saint-Germain.
Vitinha au Real Madrid, l’hypothèse paraît peu probable voire impossible. Il n’empêche que la rumeur circule toujours de l’autre côté des Pyrénées. Tout le monde sait que le Paris Saint-Germain n’acceptera jamais de vendre son cadre sous contrat jusqu’en 2029, et encore moins à un club ennemi, sauf la presse espagnole qui continue d’imaginer les scénarios les plus fous.
Il faut dire que les Merengue, considérablement affaiblis par les départs de Luka Modric et du retraité Toni Kroos, n’ont jamais trouvé leurs successeurs. La Maison Blanche manque cruellement de créativité dans l’entrejeu et considère Vitinha comme le chainon manquant. Difficile de lui donner tort puisque le Portugais vient d’être élu meilleur milieu de terrain aux Globe Soccer Awards dimanche.
Mais à supposer que le Paris Saint-Germain ouvre la porte l’été prochain, le Real Madrid devra sacrifier un joueur important pour financer le transfert. Le nom de Vinicius Junior revient souvent pour plusieurs raisons. En désaccord avec ses dirigeants, l’ailier madrilène n’a toujours pas prolongé et se retrouvera à un an de la fin de son contrat l’été prochain. Sa situation peut inciter la direction à le pousser vers la sortie, tout comme ses performances décevantes et sa tendance à créer des polémiques.

Pourtant, le média Defensa Central croit savoir que le Real Madrid pense plutôt à sacrifier Eduardo Camavinga. Perçu comme un futur crack à son arrivée, l’ancien Rennais peine à franchir un cap. Son irrégularité et ses blessures font douter le club. Et pendant ce temps-là, des formations anglaises seraient disposées à offrir 60 millions d’euros pour recruter le milieu français. Vitinha étant très loin, on conseille tout de même au Real Madrid de ne pas éjecter Eduardo Camavinga trop vite.
