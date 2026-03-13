L’OL est coincé à Vigo

L'OL ne vit pas son programme habituel en cette fin de semaine, avec l'obligation pour les Lyonnais de rester une journée de plus en Espagne avant le match au Havre de ce dimanche.

Pas de temps à perdre pour l’Olympique Lyonnais qui enchaine les matchs en ce moment. L’élimination en Coupe de France va malheureusement donner un peu les moyens de souffler à un effectif qui peine à retrouver des forces vives et voit surtout l’infirmerie se remplir à chaque match. A peine le match nul face au Celta Vigo enregistré, que Paulo Fonseca s’est projeté sur le match de ce dimanche au Havre. Mais l’entraineur portugais l’a fait depuis la Galice, où l’Olympique Lyonnais se trouve toujours.

Entrainement et déjeuner à Vigo pour l'OL

En effet, comme le relate Olympique et Lyonnais, les joueurs rhodaniens, arrivés dès mercredi soir, ont passé une deuxième nuit à Vigo après la rencontre. D’habitude, après les matchs européens, les retours se font dans l’urgence la nuit, pour pouvoir être déjà au travail et à la récupération à Lyon le lendemain. Mais l’aéroport de Vigo ferme tôt, et a empêché la délégation lyonnaise de prendre l’avion pour Lyon. Le club avait forcément prévu le coup, même si ce n’était pas un choix de sa part au départ, et Paulo Fonseca a donc permis à ses joueurs de passer une nuit complète à leur hôtel avant de faire même une petite séance d’entrainement ce vendredi en fin de matinée.

Ce n’est que ce vendredi après-midi que l’OL prendra la direction de la France, à seulement deux jours du match au Havre. Autant dire que le travail sera surtout axé sur la récupération, et que l’entraineur portugais va faire le tour des kinés et du staff médical pour savoir sur qui il peut compter pour le match face au HAC. L’OL ne fera qu’un seul entrainement avant ce match, samedi matin afin de prendre la direction de la Normandie pour un match tout de même capital dans le but d’aller chercher le podium, synonyme de Ligue des Champions.