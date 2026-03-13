ICONSPORT_361738_0079

OL : Greif s’est planté, Himbert ne simulait pas

OL13 mars , 12:40
parGuillaume Conte
L'OL a connu une très mauvaise nouvelle à Vigo avec la blessure de Rémi Himbert. Pourtant, son propre coéquipier Dominik Greif n'avait pas l'air très convaincu par son problème physique.
Etrange scène jeudi soir à Vigo, alors que l’Olympique Lyonnais était mené 1-0 à la 67e minute. Le jeu était en effet arrêté pour soigner Rémi Himbert, qui avait pris tout le poids d’un adversaire sur sa cheville et a du sortir à peine 20 secondes après son entrée en jeu. Un vrai drame pour le club rhodanien, qui manque de joueurs actuellement et espérait pouvoir miser sur son jeune en forme offensivement pour revenir au score.
Mais les soins prodigués par les médecins lyonnais n’ont au départ pas convaincu Dominik Greif. Sur les images du diffuseur, on a pu voir le gardien slovaque s’énerver et clairement gronder Moussa Niakhaté dans une discussion très vive devant la surface de réparation. Clairement, le capitaine lyonnais ne comprenait pas ce que le gardien de l’OL lui reprochait. Et il s’en est expliqué après le match devant les médias.

Greif doute de la blessure de Himbert

« Il était hyper énervé et je ne comprenais absolument rien à ce qu'il me disait. Il pensait que Rémi Himbert n'avait pas si mal. Il me disait: 'Moussa, dis lui de se relever'. Mais je lui ai répondu: 'mon gars, je crois qu'il a vraiment mal, attends un peu'. Quand il est sorti, je lui ai dit: 'regarde, il avait un peu mal'. C'était juste ça. Il avait tellement envie que le jeu reprenne, il était un peu sous tension. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci », a dédramatisé le défenseur lyonnais, qui a pu constater que son gardien de but ne rigolait pas avec la volonté de son équipe de revenir au score.
Néanmoins, Rémi Himbert était bien sérieusement blessé, et des nouvelles devraient tomber dans les prochaines heures sur l’état de la cheville du jeune attaquant de l’OL. Paulo Fonseca n’a pas voulu en dire plus pour le moment, soulignant que ce n’était de toute évidence pas bon signe de voir la cheville se tordre à ce point.
R. Himbert

R. Himbert

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Loading