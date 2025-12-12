PSG : Une recrue cet hiver, Luis Enrique fixe une condition

Le mercato hivernal approche et il pourrait y avoir du mouvement au PSG. Luis Enrique est ouvert à une ou deux arrivées, mais l’entraîneur espagnol a toutefois quelques conditions pour bousculer son effectif.

Le Paris Saint-Germain sera-t-il actif lors du mercato hivernal ? L’été dernier, le club parisien a fait un choix assumé, celui de très peu recruter. Luis Enrique s’est dit satisfait de l’effectif qui a remporté la Ligue 1 et la Ligue des Champions et pour l’entraîneur espagnol, il n’était pas nécessaire de dépenser de l’argent pour bousculer les équilibres de son équipe. L’ancien entraîneur du FC Barcelone avait sans doute raison car malgré une avalanche de blessés tout au long de cette première partie de saison, le PSG est proche de la tête en Ligue 1 et se classe troisième en Ligue des Champions.

Néanmoins, le mois de janvier pourrait être l’occasion d’effectuer une ou deux retouches afin d’apporter plus de solutions à Luis Enrique au moment de faire ses compositions d’équipe. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Metz, Luis Enrique n’a pas exclu que le PSG soit actif lors du mercato. En revanche, l’entraîneur espagnol a fixé ses conditions en affirmant que Paris ne se précipiterait pas et recruterait uniquement si de belles opportunités se présentaient avec des joueurs meilleurs que ceux qui garnissent actuellement l’effectif et pour des prix raisonnables.

« Il y a des blessures, donc on a confiance dans les titis, mais ce n'est pas facile de signer un jouer pour nous lors de ce mercato. Je ne change rien de ce que j'ai dit. Je suis ouvert comme d'habitude, on a un très bon directeur sportif qui analyse les possibilités. Ce que je veux toujours, c'est la même chose. Si tu connais quelques joueurs très intéressants et moins chers, je suis ouvert à t’écouter » a d’abord lancé Luis Enrique en conférence de presse avant de conclure.

« On analyse tout et nous savons où nous voulons aller. Bien sûr qu'on va regarder, c'est une chose normale mais on est confiant sur ce que nous faisons et nous sommes ouverts » a promis l’ex-sélectionneur de l’Espagne, confirmant comme après le match nul à Bilbao mercredi soir que le Paris Saint-Germain serait attentif aux opportunités lors du prochain mercato. L’idée est clairement de renforcer l’effectif à certains postes clés, à condition toutefois que les opportunités s’y prêtent. A Luis Campos de jouer pour dénicher de bons plans à proposer à son entraîneur, lequel est très exigeant, ce qui explique aussi pourquoi le PSG a peu recruter l’été dernier.