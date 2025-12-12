Le Real lui ment, Xabi Alonso va prendre la porte

Menacé avant le match de Ligue des Champions contre Manchester City mercredi, Xabi Alonso a résisté malgré la défaite à domicile (2-1). L’entraîneur madrilène garde la confiance du club. A moins que la direction attende le bon moment pour s’en débarrasser.

Petit miracle pour Xabi Alonso. Après la défaite contre le Celta Vigo (0-2) dimanche, l’entraîneur du Real Madrid était annoncé sur la sellette. Un revers de plus à Santiago Bernabéu, cette fois face à Manchester City, devait provoquer son licenciement immédiat. L’Espagnol a donc tremblé en voyant son équipe battue par les Citizens dans ce choc de Ligue des Champions mercredi. Mais dans la même soirée, l’ancien coach du Bayer Leverkusen a appris qu’il conservait son poste.

On pouvait penser que la Maison Blanche s’était finalement aperçue que son coach n’était pas le seul responsable de la situation. Xabi Alonso, qui a sans doute besoin de temps après sa nomination cet été, se retrouve aux commandes d’un effectif incomplet, affaibli par de nombreuses blessures en défense et plombé par des individualités en dessous de leur meilleur niveau. Malheureusement pour le technicien, ce ne sont pas les raisons pour lesquelles le Real Madrid a décidé de le conserver. D’après le journaliste Romain Molina, le cador de Liga reste déterminé à virer son entraîneur.

Les Merengue ont simplement vu leurs plans contrecarrés lorsque des coachs ont refusé de prendre la succession de Xabi Alonso. Pour une question d’image, le Real Madrid laisserait filtrer une version bien différente en attendant de passer à l’action. La source ajoute effectivement que la Maison Blanche attend le moment opportun pour éjecter son entraîneur. Cette opportunité risque de ne pas apparaître avant quelques semaines puisque les Madrilènes vont profiter d’un calendrier largement abordable avant la trêve, avec des matchs contre Alavés et le FC Séville, sans compter l’entrée en Coupe du Roi face à Talavera, une équipe de D3 espagnole.