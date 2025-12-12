Upamecano réclame l’impossible, le PSG est ravi

En fin de contrat au Bayern Munich, le Français Dayot Upamecano ne s’est toujours pas entendu avec ses dirigeants. L’une des exigences du défenseur central bloque totalement les discussions annoncées au point mort. A l’affût, le Paris Saint-Germain ne peut que savourer le désaccord entre les deux parties.

La situation de Dayot Upamecano n’a toujours pas changé. Alors que son contrat expire en juin prochain, le défenseur central de 27 ans ne parvient pas à trouver un accord avec le Bayern Munich. Les discussions durent depuis des mois et bloquent à cause des exigences du Français. Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs à son poste, le Bavarois exige sans doute un salaire à la hauteur de son statut. Et ce même si le champion d’Allemagne est connu pour la maîtrise de ses finances. Mais le principal obstacle ne concerne pas forcément l’aspect salarial.

Comme d’autres sources ces dernières semaines, Kicker confirme que Dayot Upamecano réclame aussi l’ajout d’une clause libératoire dans son futur contrat. On ignore le montant demandé pour cette clause. Mais compte tenu du désaccord persistant entre les deux parties, il est clair que l’international tricolore souhaite fixer une somme abordable pour ses courtisans. Un paramètre non négociable pour le Bayern Munich qui préfère poursuivre les négociations au risque de perdre son cadre sans la moindre indemnité.

Pendant ce temps-là, les admirateurs du défenseur central sont évidemment ravis. Plus le temps passe et plus Dayot Upamecano se rapproche d’un départ libre l’été prochain, peut-être au Paris Saint-Germain, l’un des clubs annoncés à l’affût. Rappelons que le règlement autorisera l’ancien joueur de Leipzig à négocier avec les formations de son choix à partir du 1er janvier, soit dans près de trois semaines. En attendant, l’émission Téléfoot diffusera dimanche un entretien du vice-champion du monde qui commentera l’intérêt des Parisiens.