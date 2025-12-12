L'OM et Hamed Traoré, c'est déjà fini

Prêté par Bournemouth, Hamed Traoré devait être le concurrent d’Igor Paixao à l’OM. Mais l’international ivoirien, qui traîne une blessure à la cuisse, n’a disputé qu’un seul match avec Marseille.

Auteur d’une très belle saison en Ligue 1 avec l’AJ Auxerre en 2024-2025 (10 buts, 2 passes décisives), Hamed Traoré était une belle recrue pour l’OM lors du précédent mercato . Prêté par le club anglais de Bournemouth, l’international ivoirien devait doubler le poste de la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen, Igor Paixao. Le natif d’Abidjan présentait aussi l’avantage d’être polyvalent et de pouvoir dépanner à droite ou en tant que numéro dix. Malheureusement, c’est surtout à l’infirmerie qu’il est présent depuis son arrivée au club en août dernier.

Hamed Traoré out jusqu'à quand ?

Hamed Traoré n’a disputé qu’un seul match avec l’OM, contre Lyon au Groupama Stadium et depuis… plus rien. Marseille s’active d’ailleurs lors de ce mercato pour trouver un milieu offensif capable de jouer sur le côté, comme si Hamed Traoré n’allait jamais revenir. Une tendance confirmée par l’insider @350youss, suivi par près de 15.000 followers sur les réseaux sociaux. « J’ai eu ouïe dire de rumeurs pour ce mercato d’hiver, je pense que Hamed Junior ne reviendra pas et on sait pas comment nous l’annoncer » a-t-il publié, avant de préciser qu’il ne savait pas si l’OM avait la possibilité de casser le prêt du joueur.

« Pourquoi Benatia appelle les offensifs de Ligue 1 alors ? Je veux qu’il me réponde » a ensuite lancé l’insider sur X, sous-entendant clairement que l’Olympique de Marseille cherche à se renforcer dans le secteur offensif. Un choix étrange de la part du club olympien, qui n’agirait sans doute pas de la sorte si le retour d’Hamed Traoré était imminent. Reste maintenant à voir si l’international ivoirien, évidemment forfait pour la CAN, reviendra bientôt sur les terrains. L’OM l’espère alors que deux autres joueurs sont également blessés depuis un long moment, à savoir Amine Gouiri et Facundo Medina.