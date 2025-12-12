ICONSPORT_279190_0007

Le Real fonce à Rennes pour bétonner sa défense

Très friable sur le plan défensif depuis le début de la saison, le Real Madrid a des vues sur un joueur de Ligue 1. Selon la presse espagnole, le club merengue est très intéressé par Jérémy Jacquet, le taulier du Stade Rennais.
En difficulté ces dernières semaines, le Real Madrid n’y arrive pas, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Les hommes de Xabi Alonso éprouvent de grosses difficultés à proposer un jeu offensif et souffrent en plus d’une fébrilité défensive rédhibitoire, y compris lors de certains matchs pourtant accessibles en championnat. Pour ne rien arranger, l’entraîneur espagnol croule sous les blessures.
Pour le match face à Majorque ce week-end, Xabi Alonso sera notamment privé de Carvajal, Mendy, Militao, Rüdiger ou encore Tchouaméni sur le plan défensif. Une hécatombe qui va obliger Florentino Pérez à recruter lors du prochain mercato. A en croire les informations du journaliste Matteo Moretto, un joueur de Ligue 1 suscite l’intérêt du Real Madrid. Notre confrère de Relevo affirme que le vice-champion d’Espagne en titre suit de près Jérémy Jacquet.
Rien de vraiment surprenant puisque l’international espoirs français est jugé par les scouts des grands clubs européens comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Déjà ciblé par Arsenal et Liverpool l’été dernier, le défenseur du Stade Rennais est l’une des cibles privilégiées du Real Madrid. Le club espagnol sait toutefois qu’un transfert cet hiver est quasiment impossible, mais le Real Madrid souhaite maintenir le contact avec le club breton ainsi qu’avec le joueur de 20 ans pour avoir un temps d’avance l’été prochain.

Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2029, l’ancien joueur de Clermont est promis à un brillant avenir et les cadors européens risquent de se bousculer pour le recruter dans six mois. Reste à voir si le Real Madrid, qui souhaite se débarrasser de plusieurs joueurs à l’instar de Rüdiger ou Alaba, parviendra à trouver un accord avec le club Bleu et Rouge pour s’offrir Jérémy Jacquet à moyen terme.
0
