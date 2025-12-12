ICONSPORT_273988_0069

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

OL12 déc. , 19:30
parCorentin Facy
9
L’été dernier, l’OM avait sondé l’entourage de Malick Fofana dans l’optique d’un potentiel transfert, avant de se rabattre sur Igor Paixao. Et si le club olympien revenait à la charge dans six mois pour la pépite de l’OL ?
Il y a six mois, l’Olympique de Marseille était à la recherche d’un ailier gauche pour compenser le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan. Le club phocéen a investi 35 millions d’euros sur Igor Paixao, dont les débuts à l’OM sont corrects sans être transcendants pour le moment. Avant de miser sur l’attaquant brésilien passé par le Feyenoord, le club phocéen avait songé à Malick Fofana. L’international belge de l’OL n’était pas certain de rester à Lyon en raison de la situation financière des Gones, une brèche dans laquelle Medhi Benatia a tenté de s’immiscer, sans réussir pour autant à boucler l’opération.

Le Belge n’a pas signé à l’OM l’été dernier, mais le club olympien pourrait tenter l’opération une seconde fois en juin prochain. C’est en tout cas que ce Jean-Charles De Bono espère. Le consultant de Football Club de Marseille, invité à s’exprimer sur son mercato de rêve pour l’été 2026, a cité le nom de Malick Fofana ainsi que celui d’Alexander Sorloth. Un mercato quatre étoiles qui risque de coûter très cher aux dirigeants de l’OM.
« Je m’enflamme pour le mercato de l’été prochain et j’imagine une attaque flamboyante : Greenwood, Malick Fofana et Sorloth. Tout le monde rêve. Si tu as cette attaque, tu sais combien de clubs vont se ch… dessus ? Là, ça te fait trois bombes atomiques qui te marquent 15 buts chacun au minimum dans la saison. Imaginez juste Sorloth devant avec Fofana et Greenwood sur les côtés. Tu es fou avec une attaque comme ça. Je rêve d’une attaque comme ça, je suis ambitieux. Je veux que le club grandisse en Ligue 1 et sur la scène internationale » a lancé Jean-Charles De Bono, qui a toutefois conscience qu’il y a peu de chances de voir l’OM boucler deux transferts de cette envergure l’été prochain. Il va en tout cas falloir se qualifier en Ligue des Champions pour espérer ne serait-ce que l’une des deux recrues souhaitées par l’ancien consultant d’OM-TV. Du côté lyonnais en revanche, on espère bien que Malick Fofana -en cas de départ- signera partout sauf chez un concurrent direct en Ligue 1.
9
