L’ASSE fait patienter la nouvelle star de la Ligue 2

Très en vue avec l’USL Dunkerque, Enzo Bardeli fait grimper sa cote avant le mercato hivernal. Le milieu de terrain plaît notamment à l’AS Saint-Etienne. Mais pour le moment, les dirigeants stéphanois temporisent et se concentrent sur leur véritable priorité.

Bien partie dans la course à la montée, l’AS Saint-Etienne peut encore augmenter ses chances de retrouver l’élite la saison prochaine. L’actuel deuxième de Ligue 2, qui possède des moyens financiers largement supérieurs à ceux de la concurrence, pourrait renforcer un effectif déjà compétitif. Les décideurs stéphanois ont notamment un œil du côté de l’USL Dunkerque où brille Enzo Bardeli. Cette saison, le milieu de terrain compte déjà sept buts, dont un contre les Verts (1-0) samedi, et trois passes décisives en championnat.

Le joueur formé à Lille fait partie des tout meilleurs joueurs de Ligue 2 et représenterait un atout important pour l’AS Saint-Etienne. D’autant que le Dunkerquois n’a pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Mais selon les informations de Peuple Vert, la direction stéphanoise, surtout intéressée par la signature d’un milieu défensif, ne considère pas Enzo Bardeli comme une priorité. D’autres équipes à l’affût comme Samsunspor pourraient bien en profiter. Sauf si Dunkerque et son président Selcuk Demir finisse par le convaincre.

J'espère que son entourage n'oubliera pas... - Le président de Dunkerque

« C'est un enfant du club, un Dunkerquois, soulignait le dirigeant dans La Voix du Nord la semaine dernière. Il est très important pour nous, au-delà du sportif. Il ne faut pas oublier ce que l'USLD a apporté à Enzo et surtout ce que Demba Ba (le directeur sportif) a apporté à Enzo. Il était utilisé avec parcimonie par Mathieu Chabert dans un rôle qui n'était pas le sien. C'est Demba Ba et Luis Castro (ancien coach de Dunkerque) qui ont compris son potentiel, l'ont placé au coeur du jeu et donné les clés du camion. Je trouverais juste dommage qu'il parte sans avoir donné le sentiment d'une optique où les deux parties gagnent. J'espère que son entourage n'oubliera pas que l'USLD lui a permis de se développer. » Déterminé, Dunkerque ne semble pas envisager un transfert cet hiver.