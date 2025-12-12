officiel disasi prete a aston villa iconsport 250018 0112 387942

OL : Disasi à Lyon, c’est loin d’être terminé

OL12 déc. , 21:30
parEric Bethsy
A la recherche d’un défenseur central pour le mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais n’a pas fait une croix sur Axel Disasi. Le manque de compétition du Français suscite quelques doutes en interne. Mais l’indésirable de Chelsea fait toujours partie des cibles du club rhodanien.
L’Olympique Lyonnais s’offre un peu plus de liberté au mercato. Ce jeudi, la DNCG a seulement prononcé un encadrement de sa masse salariale. Les indemnités de transfert ne sont pas concernées par cette mesure. Une excellente nouvelle saluée par Paulo Fonseca, impatient d’accueillir du renfort en janvier.

« Nous savons que notre équipe est courte, a réagi le Portugais en conférence de presse. Nous avons besoin de plus de solutions. Il sera important de bien récupérer les joueurs qui sont actuellement blessés comme Malick (Fofana) et Ernest (Nuamah). Nous avons toujours la possibilité d'apporter de nouveaux joueurs, et nous en sommes à travailler pour avoir plus de solutions dans le futur. » Pour la deuxième partie de saison, le coach des Gones aimerait accueillir un avant-centre supplémentaire.
Il s’agira peut-être de l’attaquant du Real Madrid Endrick dont le dossier avance bien, révélait Canal+ jeudi soir, en contredisant la tendance donnée par la presse espagnole. La chaîne cryptée évoquait aussi la recherche d’un défenseur central et d’après la journaliste Margot Dumont, Axel Disasi fait toujours partie des pistes à l’étude. Une information confirmée par le spécialiste italien Nicolo Schira.
Manifestement, l’Olympique Lyonnais semble prêt à dépasser ses réticences sur le défenseur central de Chelsea. Le club rhodanien, confronté aux départs du Sénégalais Moussa Niakhaté et de l’Angolais Clinton Mata à la CAN, souhaite une recrue immédiatement opérationnelle. Ce n’est pas forcément le cas du Français écarté chez les Blues et qui évolue seulement avec l’équipe réserve. L’actuel leader de la Ligue Europa serait-il prêt à prendre le risque ?
