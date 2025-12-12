PSG : Riolo se propose pour amener Barcola à Liverpool

Ouvert à un possible recrutement cet hiver, le Paris Saint-Germain pourrait notamment renforcer son secteur offensif. C’est du moins le conseil donné par le journaliste Daniel Riolo également favorable au départ de Bradley Barcola.

Nous sommes ouverts à toutes les possibilités », a finalement reconnu l’Espagnol après le match nul à Bilbao (0-0) mercredi en Ligue des Champions. Le discours de Luis Enrique a subitement changé. Alors qu’il semblait se contenter de son effectif restreint, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’est plus contre l’idée de recruter cet hiver. «», a finalement reconnu l’Espagnol après le match nul à Bilbao (0-0) mercredi en Ligue des Champions.

L’ancien coach du FC Barcelone n’a pas donné plus de détails. Mais sa déclaration a immédiatement inspiré Daniel Riolo. Pour le journaliste de RMC, bien qu’il sera difficile de trouver un joueur de haut niveau disponible en janvier, le Paris Saint-Germain ferait bien de se jeter sur l’ailier nigérian Ademola Lookman (28 ans, Atalanta Bergame) au détriment de Bradley Barcola. « Peut-être que Luis Enrique sent que certains joueurs n'ont plus la dalle, a interprété le membre de l’After. Mais si tu sais que tu récupères tout le monde, comment tu fais pour prendre un joueur ? Tu prends quel profil ? Un titulaire ? »

Lire aussi 110 millions d’euros, Liverpool frappe au PSG

« Il faut me donner une liste de joueurs parce que je ne vois pas où est-ce que tu pourras prendre de bons joueurs. Je suis curieux de voir quels genres de profils il va prendre. Kvaratskhelia l'hiver dernier ? On savait qu'il était dans les petits papiers depuis très longtemps, il y avait déjà eu des approches. Là il faut pouvoir identifier les joueurs, a prévenu le journaliste. Pour jouer sur le côté comme ça, tu me dis demain "je prends Lookman plutôt que Barcola", je te dis oui vas-y. Un mec fort qui joue dans un club où tu peux le prendre comme ça… Lookman pour Barcola, bien sûr que je le fais. » Ça tombe bien, Liverpool serait toujours prêt à miser gros sur l’international français.