ICONSPORT_274509_0028
Bradley Barcola - PSG

PSG : Riolo se propose pour amener Barcola à Liverpool

PSG12 déc. , 13:40
parEric Bethsy
0
Ouvert à un possible recrutement cet hiver, le Paris Saint-Germain pourrait notamment renforcer son secteur offensif. C’est du moins le conseil donné par le journaliste Daniel Riolo également favorable au départ de Bradley Barcola.
Le discours de Luis Enrique a subitement changé. Alors qu’il semblait se contenter de son effectif restreint, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’est plus contre l’idée de recruter cet hiver. « Nous sommes ouverts à toutes les possibilités », a finalement reconnu l’Espagnol après le match nul à Bilbao (0-0) mercredi en Ligue des Champions.
L’ancien coach du FC Barcelone n’a pas donné plus de détails. Mais sa déclaration a immédiatement inspiré Daniel Riolo. Pour le journaliste de RMC, bien qu’il sera difficile de trouver un joueur de haut niveau disponible en janvier, le Paris Saint-Germain ferait bien de se jeter sur l’ailier nigérian Ademola Lookman (28 ans, Atalanta Bergame) au détriment de Bradley Barcola. « Peut-être que Luis Enrique sent que certains joueurs n'ont plus la dalle, a interprété le membre de l’After. Mais si tu sais que tu récupères tout le monde, comment tu fais pour prendre un joueur ? Tu prends quel profil ? Un titulaire ? »

Lire aussi

110 millions d’euros, Liverpool frappe au PSG110 millions d’euros, Liverpool frappe au PSG
« Il faut me donner une liste de joueurs parce que je ne vois pas où est-ce que tu pourras prendre de bons joueurs. Je suis curieux de voir quels genres de profils il va prendre. Kvaratskhelia l'hiver dernier ? On savait qu'il était dans les petits papiers depuis très longtemps, il y avait déjà eu des approches. Là il faut pouvoir identifier les joueurs, a prévenu le journaliste. Pour jouer sur le côté comme ça, tu me dis demain "je prends Lookman plutôt que Barcola", je te dis oui vas-y. Un mec fort qui joue dans un club où tu peux le prendre comme ça… Lookman pour Barcola, bien sûr que je le fais. » Ça tombe bien, Liverpool serait toujours prêt à miser gros sur l’international français.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272612_0235
OL

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

ICONSPORT_197728_0010
Rennes

Rennes a 10 ME en poche pour un Algérien

ICONSPORT_279667_0236
OL

OL : Saint-Cyr/Collonges encore écoeuré

Fil Info

12 déc. , 14:30
L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère
12 déc. , 14:00
Rennes a 10 ME en poche pour un Algérien
12 déc. , 13:20
OL : Saint-Cyr/Collonges encore écoeuré
12 déc. , 13:00
L'OM obligé de prendre une décision radicale au mercato
12 déc. , 12:40
L’OL défie le Barça pour un énorme talent de 17 ans
12 déc. , 12:20
PSG : Luis Enrique déchire les mauvais plans de Luis Campos
12 déc. , 12:00
Bissouma viré pour son dérapage, l’OM est sur le coup
12 déc. , 11:40
France ou Maroc pour Bouaddi, le LOSC menace

Derniers commentaires

OL : Saint-Cyr/Collonges encore écoeuré

C'est la débilité de ces réglements d'un autre temps...

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

Il n a pas de tunes il devra ceder ces parts a Iconic Sport quoiqu il arrive ^^

PSG : Le Parc des Princes à vendre, la menace du Qatar

Moi j'ai fait les deux stades et il y a pas photo l'ambiance est bien meilleur au vélodrome d'ailleurs beaucoup de joueurs le disent. Par contre coté décoration depuis que QSI est la la déco du parc des prince est pas mal,à vide je te parle,mais une fois que les supporters ont remplie les deux enceintes désolé il n'y a plus photo.

PSG : Cette équipe que Luis Enrique ne veut pas affronter

Paris a le potentiel pour jouer sur tous les tableaux . Il faut surtout que les remplaçants rehaussent leur niveau de jeu . Barcola doit travailler sa finition . Les titis doivent avoir une volonté rageuse de gagneurs . Un nouveau milieu jeune et expérimenté ne serait pas de refus , sauf il y en a dans la réserve

Daniel Riolo prend Mbappé pour clasher Johan Micoud

Rigolo t k1 imbécile car micoud a parfaitement raison dans ces propos car la venue de mbappé ki est 1 bonne chose et en mm temps mauvaise car sà à déstabilisé le niveau des autres stars du Réal ki ont perdus leurs football. Micoud à rien dit de méchant ou mauvais juste 1 réalité constaté par bcp ki Oz pas le dire c tt

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading