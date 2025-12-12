PSG : Luis Enrique déchire les mauvais plans de Luis Campos

ICONSPORT_266997_0574

Luis Enrique a pris les commandes du mercato du PSG, et il n'hésite pas à le faire savoir quand les profils proposés par son recruteur en chef Luis Campos ne lui conviennent pas.
Recruter avec parcimonie, c’est toujours l’ambition du Paris SG pour cet hiver. Mais il va tout de même falloir un peu de sang neuf au coeur d’une formation qui puise clairement dans ses ressources à chaque match, et concède de nouveaux blessés chaque semaine également. C’est au milieu de terrain que le besoin est identifié comme le plus urgent.

L'objectif du PSG : un milieu de terrain

Si Warren Zaïre-Emery retrouve sa meilleure forme, l’international français est placé à droite de la défense pour compenser la blessure d’Achraf Hakimi, et ce sera encore le cas les prochaines semaines avec la présence du Marocain à la CAN. L’effectif est trop juste au milieu de terrain et Luis Enrique a consenti à envisager un renfort à ce poste.
Mais pas n’importe qui, notamment en ce qui concerne le profil choisi. Selon Achille Ash, journaliste spécialiste du PSG pour plusieurs médias, les premières pistes proposées par Luis Campos n’ont clairement pas convaincu l’entraineur espagnol. « Au sujet du mercato, le poste privilégié serait un milieu de terrain. Plusieurs profils auraient été proposés mais refusés par le club car jugé trop âgé. Cette volonté fait suite au repositionnement de Zaïre-Emery qui donne entière satisfaction au club », a livré le spécialiste, pour qui Luis Campos a voulu apporter de la maturité et de l’expérience à l’équipe parisienne. 
Ce n’est visiblement pas la vision des choses de Luis Enrique, qui décide de tout au PSG depuis sa deuxième année au club, où il a pris aussi les commandes du mercato. Il a notamment poussé Gianluigi Donnarumma vers la sortie, pour faire recruter Lucas Chevalier. Mais grâce à son succès en Ligue des Champions au printemps dernier, l’ancien coach du FC Barcelone a carte blanche pour choisir ses futurs joueurs. Luis Campos est prévenu, il va falloir lui trouver des recrues de grande qualité, mais avec encore un potentiel de progression important pour séduire Luis Enrique.

Loading