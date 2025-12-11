L2 : Programme TV et résultats de la 17e journée

17e journée de Ligue 2 :

Vendredi 12 décembre

20h00 : FC Annecy - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 4)

Rodez Aveyron Football - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 7)

Pau FC - Amiens SC (sur beIN Sports Max 8)

AS Nancy Lorraine - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 6)

Stade Lavallois - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 5)

Samedi 13 décembre

14h00 : Red Star FC - Stade de Reims (sur beIN Sports 1)

Grenoble Foot 38 - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 2)

20h00 : AS Saint-Etienne - Bastia (sur beIN Sports 1)

Lundi 15 décembre

20h45 : US Boulogne - Troyes (sur beIN Sports 1)