L2 : Programme TV et résultats de la 17e journée

Ligue 212 déc. , 00:00
parAlexis Rose
0
17e journée de Ligue 2 :
Vendredi 12 décembre
20h00 : FC Annecy - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 4)
Rodez Aveyron Football - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 7)
Pau FC - Amiens SC (sur beIN Sports Max 8)
AS Nancy Lorraine - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 6)
Stade Lavallois - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 5)
Samedi 13 décembre
14h00 : Red Star FC - Stade de Reims (sur beIN Sports 1)
Grenoble Foot 38 - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 2)
20h00 : AS Saint-Etienne - Bastia (sur beIN Sports 1)
Lundi 15 décembre
20h45 : US Boulogne - Troyes (sur beIN Sports 1)

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
3216952281513
2
Saint-Étienne
2916925332310
3
Reims
2816844322012
4
Red Star
281584321156
5
Le Mans
271676320164
Tout afficher
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

