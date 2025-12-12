ICONSPORT_279767_0001
Stade Raymond-Kopa (Angers)

Angers - Nantes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 112 déc. , 20:01
parMehdi Lunay
0
Compo du SCO Angers : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Ekomié - Belkebla, Abdelli, Mouton - Belkhdim, Sbaï, Cherif
Compo du FC Nantes : Lopes - Amian, Centonze, Awaziem, Tati, Machado - Mwanga, Lepenant, Benhattab - Mohamed, Abline
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

