PSG : Un magicien brésilien contacté, son prix est inouï

La situation de Bradley Barcola est encore floue du côté du PSG, mais les dirigeants parisiens ne restent pas les bras croisés. C'est pour cela qu'il travaille sur le dossier de Rayan, le jeune prodige brésilien de Bournemouth.

Seulement deux mois après avoir connu sa première sélection avec l'équipe du Brésil, Rayan a ensuite participé au Mondial. Et si Carlo Ancelotti a fait confiance au joueur formé au Vasco de Gama, et recruté par Bournemouth en janvier dernier, c'est qu'il savait que l'attaquant de 19 ans était capable d'apporter un plus. Même si le Brésil n'a pas réellement brillé lors du Mondial , Rayan a montré de belles choses lorsqu'il a joué. De quoi attirer le regard de plusieurs clubs, et notamment du Paris Saint-Germain. Les doubles champions d'Europe sont en effet dans la boucle concernant Rayan, même si la concurrence est féroce et que Bournemouth a blindé le contrat de son attaquant.

Bournemouth a blindé Rayan

Outre le PSG, le Bayern Munich et le FC Barcelone sont également entrés en contact avec les dirigeants de Bournemouth, confirme la presse anglaise. De quoi forcément faire réfléchir Rayan qui voit en quelques mois sa carrière prendre une tournure incroyable. Cependant, les Cherries avaient bien compris le potentiel du joueur qu'ils ont recruté pour 28,5 millions d'euros, en lui mettant une clause libératoire de....150 millions d'euros. Une clause qui ne sera activée qu'en 2027, ce qui laisse le club de Premier League , qualifié pour l'Europa League, maître du destin de l'attaquant brésilien. A priori, Bournemouth refusera toutes les offres pour Rayan lors de ce mercato estival, estimant qu'après seulement six mois ce dernier devait encore profiter au club avant de partir.

Dans un an, Rayan pourra donc quitter Bournemouth pour 150 millions d'euros. A voir si d'ici là, le club anglais pourrait se laisser tenter par une offre venue de Paris, de Munich ou du Barça, et surtout si l'attaquant international brésilien voudra quitter aussi vite le Sud-Ouest de l'Angleterre pour se jeter dans le brand bain.