Digne au PSG, il essaye de le faire fuir

Digne au PSG, il essaye de le faire fuir

PSG16 juil. , 10:20
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Auteur d'une fin de Coupe du monde catastrophique, Lucas Digne n'arrivera pas en terrain conquis au PSG. Le banc de touche lui est promis pour toute la saison.
Tout est en place pour la signature de Lucas Digne au PSG. Sa clause libératoire d’un montant de 10 millions d’euros ne pose pas de problème au club de la capitale, qui va ainsi le récupérer en provenance d’Aston Villa un peu plus de 10 ans après son premier passage. Une aventure qui n’avait pas convaincu, et l’avait forcé à partir par la petite porte en 2015. Le profil de défenseur expérimenté, capable d’apporter sa science du jeu et de proposer autre chose que la vitesse de Nuno Mendes, a visiblement séduit Luis Enrique, qui a poussé pour ce recrutement annoncé comme bouclé par la presse anglaise.

Digne ne concurrencera pas Nuno Mendes

Du côté du journal Le Parisien, on confirme cette arrivée en très bonne voie, avec une signature qui devrait avoir lieu à l’issue de la Coupe du monde, avant qu’il ne parte pour quelques semaines de vacances. Mais pour Laurent Perrin, journaliste du média francilien et observateur attentif du PSG, Lucas Digne va tout de même sacrément déchanter s’il pense avoir un rôle majeur à jouer chez le double champion d’Europe.

Lire aussi

Affaire conclue, Lucas Digne signe au PSG après le MondialAffaire conclue, Lucas Digne signe au PSG après le Mondial
Lucas Digne au PSG, l'annulation de l'accord exigéeLucas Digne au PSG, l'annulation de l'accord exigée
Le message de prévention est musclé. « Cela va totalement à l’encontre de la ligne suivie par la direction sportive depuis trois ans qui mise sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Luis Enrique veut des joueurs qui apportent de la concurrence et Digne va concurrencer Nuno Mendes ? Digne n’est pas un grand joueur, il va rendre service, rien de plus. Et s’il fait des fautes comme celle qui a coûté le penalty mardi soir, il n’a pas fini de cirer le banc. Luis Enrique, de ce point de vue, est beaucoup plus intransigeant que Deschamps », a lancé Laurent Perrin, persuadé que le dernier match de Lucas Digne en bleu n’a pas vraiment rassuré le PSG dans son investissement.
Articles Recommandés
Mandi
LOSC

Officiel : Mandi quitte le LOSC pour un club étonnant

Saliba
Equipe de France

EdF : Saliba a mis sa carrière en danger

Om 40 Millions Deuros Envoles Premiere Polemique Pour Lorenzi
OM

OM : 40 millions d’euros envolés, première polémique pour Lorenzi

OM maillot
OM

L’OM sort un maillot spécial lavande

Fil Info

16 juil. , 13:01
Officiel : Mandi quitte le LOSC pour un club étonnant
16 juil. , 13:00
EdF : Saliba a mis sa carrière en danger
16 juil. , 12:40
OM : 40 millions d’euros envolés, première polémique pour Lorenzi
16 juil. , 12:30
L’OM sort un maillot spécial lavande
16 juil. , 12:20
Mercato réussi pour l’OL, le patron a parlé
16 juil. , 12:00
PSG : Barcola ou Doué, Liverpool va frapper fort
16 juil. , 11:40
Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière
16 juil. , 11:20
FFF : Zidane exige un salaire record et un staff de 25 personnes
16 juil. , 11:00
EdF : Aït-Nouri et Guéla Doué, il accuse Didier Deschamps

Derniers commentaires

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Donc tu penses VRAIMENT que TOUS les entraineurs que Kylian a eu lui ont demandé de ne pas défendre ? C'est surtout que depuis la CDM 2018 il ne défend plus et ça permet à des équipes comme l'Espagne qui aiment avoir le ballon de ressortir le ballon proprement. C'est bien dommage d'ailleurs parce que je pense que pour un défenseur, voir un MBappe venir te chasser, ça doit pas être simple à gérer physiquement et psychologiquement. Pourquoi crois-tu qu'il en en train de se mettre à dos les supporters et autres joueurs madrilène à dos comme ce fut le cas au PSG ? Perso je trouve que c'est un joueur qui a des qualités indéniables mais faut pas non plus le mettre sur un piédestal car il a des défauts (comme tout le monde).

OL : Robbie Ure à Lyon, le prix est délirant

Cherki reste un vente obligatoire pour combler un trou dans les caisse. Difficile de comparer.

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

doit ? Non... dans le football moderne, c'est l'entraineur qui décide. Mais ça... tu n'arrives pas à le comprendre. Ben ouais... ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et chez les médias... c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Dans le football moderne tout le monde doit défendre et même les attaquants puisque c'est eux qui empêchent les premières relances. Bref (comme tu aimes si bien à dire), tu ne connais finalement pas grand chose ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Oh... je connais la vie... et plus que tu ne le penses. Bref... tu n'as toujours pas compris, ainsi que tes amis, que le sélectionneur ou l'entraineur lui demande de rester devant. Bref... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France serait déjà revenue à la maison depuis très longtemps.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading