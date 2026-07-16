Digne au PSG, il essaye de le faire fuir

Auteur d'une fin de Coupe du monde catastrophique, Lucas Digne n'arrivera pas en terrain conquis au PSG. Le banc de touche lui est promis pour toute la saison.

Tout est en place pour la signature de Lucas Digne au PSG . Sa clause libératoire d’un montant de 10 millions d’euros ne pose pas de problème au club de la capitale, qui va ainsi le récupérer en provenance d’Aston Villa un peu plus de 10 ans après son premier passage. Une aventure qui n’avait pas convaincu, et l’avait forcé à partir par la petite porte en 2015. Le profil de défenseur expérimenté, capable d’apporter sa science du jeu et de proposer autre chose que la vitesse de Nuno Mendes, a visiblement séduit Luis Enrique, qui a poussé pour ce recrutement annoncé comme bouclé par la presse anglaise.

Digne ne concurrencera pas Nuno Mendes

Du côté du journal Le Parisien, on confirme cette arrivée en très bonne voie, avec une signature qui devrait avoir lieu à l’issue de la Coupe du monde, avant qu’il ne parte pour quelques semaines de vacances. Mais pour Laurent Perrin, journaliste du média francilien et observateur attentif du PSG, Lucas Digne va tout de même sacrément déchanter s’il pense avoir un rôle majeur à jouer chez le double champion d’Europe.

Le message de prévention est musclé. « Cela va totalement à l’encontre de la ligne suivie par la direction sportive depuis trois ans qui mise sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Luis Enrique veut des joueurs qui apportent de la concurrence et Digne va concurrencer Nuno Mendes ? Digne n’est pas un grand joueur, il va rendre service, rien de plus. Et s’il fait des fautes comme celle qui a coûté le penalty mardi soir, il n’a pas fini de cirer le banc. Luis Enrique, de ce point de vue, est beaucoup plus intransigeant que Deschamps », a lancé Laurent Perrin, persuadé que le dernier match de Lucas Digne en bleu n’a pas vraiment rassuré le PSG dans son investissement.