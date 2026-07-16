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La NFL arrive à Paris et se met en mode football

Info16 juil. , 15:30
parClaude Dautel
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A l'heure où la NFL a programmé le premier match de son histoire en France, et que le mondial de football s'achève aux Etats-Unis, la ligue de football américain a sorti une ligne de maillots mêlant les deux sports.
Les milliers d'amateurs français de football américain avaient noté ce jeudi 16 juillet sur leur agenda, puisque c'est ce jour que la NFL mettait en vente les tickets pour le match de saison régulière entre les Saints et les Steelers programmé au Stade de France le 25 octobre. Et l'engouement a été énorme puisque, malgré des places vendues à des prix aux normes américaines, il y avait une énorme file d'attente sur la billetterie en ligne ouverte à 12 heures. Si le foot US suscite de l'intérêt en France, le soccer européen a provoqué également un énorme engouement aux Etats-Unis. Les plus grands stades du pays étaient combles et ce sera encore le cas dimanche pour Espagne-Argentine. Alors pour saluer ces deux sports, la NFL a sorti ce jeudi une ligne de maillots des franchises de foot américain avec les codes des maillots de football.

Le foot US se met en mode football européen

Les Steelers seront à Paris en octobre
« Chacune des 32 équipes de la NFL a été réinventée à travers les éléments visuels emblématiques des maillots de football classiques, avec des détails de col et motifs inspirés de décennies de traditions en matière de conception de maillots de football, ainsi que des finitions assorties aux couleurs et aux logos de chaque équipe, tout en restant fidèle à l’identité propre à chacune d’entre elles », fait remarquer la NFL. Ces maillots sont d'ores et déjà disponibles sur le site de Fanatics.com, mais également dans les boutiques de la NFL. Surtout, les amateurs des deux sports pourront les acheter à Paris lors du match entre les Steelers et les Saints en octobre prochain.
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