La NFL arrive à Paris et se met en mode football

Tu as raison petit Morty
En espérant que l'avion soit solide. Pas envie de revivre une Emiliano Sala😔
Lol top 5 et pourquoi pas le ventre mou aussi tant quon y est non ?? Ça fait 40 ans quon joue le podium chaque saison ou que du moins ca en est l'objectif, meme avec celestini, bakayoko, Cyril chapuis ,Romao, moussillou, morel, ou autre vilain en bois ca a toujours ete objectif podium... y'a pas de raison qu'avec abdelli et autres minable on revoit nos ambitions a la baisse .. ca cest pas notre soucis nous on a pas demandé à avoir une équipe minable et a régresser, que la direction en paye le prix si on est pas sur le podium, alors on tombera peut etre encore de haut et on sera peut etre decu mais cest comme ca L'OM doit jouer le podium chaque année peu importe l'équipe quon a , mac court faudra l'insulter si ca se passe mal et lui mettre la pression comme a l'ancienne pour quil se casse il a pas les épaules
Je ne vais pas faire un débat sur Deschamps, si? Je ne l'apprécie pas ....point barre
Encore une fois tu essaies de dévier. Elle a eu lieu quand ton expulsion crétin des Alpes? Mais relis toi analphabète. Cherche un synonyme de pronostic, et tu auras l'air moins con. Et tu oses insulter en plus. Tu oses, tu oses et tu oses encore. Ta bêtise est au niveau de ton orgueil, exagérément disproportionnée.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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