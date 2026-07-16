OM : Une plue-value de 20ME, Rome peut sauver Marseille

OM : Une plue-value de 20ME, Rome peut sauver Marseille

OM16 juil. , 20:00
parClaude Dautel
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L'Olympique de Marseille a bien failli vendre Mason Greenwood à l'AS Rome, mais le club italien n'avait pas les moyens de ses ambitions. Mais la Roma pourrait revenir à la charge pour un autre joueur de l'OM, Quinten Timber.
Manu Koné a brillé sous le maillot de son équipe de France pendant le Mondial, et la valeur du joueur tricolore de l'AS Rome a brutalement augmenté. Pour les dirigeants italiens, il pourrait y avoir un intérêt à vendre l'international de 25 ans, lequel est désormais valorisé à 50 millions d'euros et qui a encore trois ans de contrat avec les Giallorossi. Une somme qui devra être atteinte pour faire céder Dan Fridkien, le propriétaire du club. Mais si Gian Piero Gasperini, le nouvel entraîneur de la Roma, accepte de vendre Manu Koné, il va forcément exiger que ce dernier soit remplacé poste pour poste. Pour réussir cela, le club de la capitale italienne pense à Quinten Timber, le milieu de terrain international néerlandais de l'Olympique de Marseille.

L'OM prêt à vendre un joueur après six mois ?

Débarqué lors du dernier mercato d'hiver à l'OM en provenance de Feyenoord, moyennant 4,5 millions d'euros, Quinten Timber a été l'une des rares satisfactions marseillaises lors d'une deuxième partie de saison très compliquée. Le site italien Giallorossi.net précise que Timber est vraiment la piste numéro 1 en cas de vente de Manu Koné. « Le nom du Néerlandais de 25 ans est sur toutes les lèvres, et la Roma pourrait accélérer les négociations dans les prochaines semaines, même si Besiktas aurait manifesté un vif intérêt pour le joueur », précise le média spécialisé.
Le départ de Quinten Timber pour l'AS Rome ne sera donc envisagé que si le club italien décide de vendre Manu Koné, ce qui est loin d'être fait, même si ce dernier a suscité l'intérêt de nombreux clubs européens. Du côté de Transfermarkt, on annonce une valeur de 25 millions d'euros pour l'ancien joueur de Feyenoord, ce qui pourrait permettre à Stéphane Ricard de réaliser une très grosse plus-value. Reste que Grégory Lorenzi a promis une équipe compétitive et le départ de Quinten Timber serait un signal plutôt inquiétant.
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