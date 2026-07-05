Mondial 2026 : Haaland met le Brésil au tapis

Ca manquait de pressing, d'agressivité, de la part des brésiliens. S'en remettre aux exploits individuels ça a ses limites.
Le gardien a été excellent et c'était le tournant du match
" Selon le New York Times, Donald Trump est bel et bien intervenu directement auprès de Gianni Infantino pour obtenir la levée de la suspension de Folarin Balogun avant le 8e de finale face à la Belgique. Le tout en faisant pression avec des avocats de la Maison Blanche. " https://www.nytimes.com/2026/07/05/us/trump-fifa-balogun-world-cup.html
Une bonne nouvelle qui n'est pas une surprise. Dommage qu'il ne soit pas avec les Bleus aux Etats-Unis.
C'est la fin d'un cycle. On reverra le Brésil avec une nouvelle génération de joueurs.
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