Mondial 2026 : Haaland met le Brésil au tapis

La Coupe du monde est terminée pour le Brésil. La Norvège s’est montrée solide pour s’imposer 2-1 face à la Seleçao, totalement inoffensive en dehors d’un pénalty raté par Bruno Guimaraes en début de match et d'un autre en toute fin de match.

De son côté, la « Norge » a su se montrer solide et patiente, et s’appuyer sur Erling Haaland. La machine à buts a ouvert le score d’une reprise de la tête devant son meilleur ennemi Gabriel (1-0, 79e), avant de crucifier le Brésil d’un tir à ras de terre imparable (2-0, 90e). En toute fin de rencontre, le Brésil a bénéficié d'un deuxième pénalty, transformé par Neymar à la 101e minute (2-1).

Co-meilleur buteur du Mondial, Erling Haaland rejoint ainsi Lionel Messi et Kylian Mbappé avec sept buts. La Norvège se qualifie ainsi pour les premiers quarts de finale de son histoire, où elle affrontera le Mexique ou l’Angleterre.