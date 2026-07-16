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L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés

Mondial 202616 juil. , 18:00
parClaude Dautel
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A la fin du match entre l'Argentine et l'Angleterre, plusieurs joueurs, dont Lionel Messi, ont présenté une banderole où il était marqué : « Les Malouines sont argentines ». Un acte qui fait scandale de l'autre côté de la Manche, où les élus ont tous crié au scandale, exigeant des sanctions contre les footballeurs argentins concernés.
On a bien compris depuis le début du Mondial que Gianni Infantino se moque éperdument de ce qu'il se dit. Et l'équipe d'Argentine peut dormir tranquille, le président de la FIFA ne demandera pas à la commission de discipline de se pencher sur le cas de la banderole argentine comme il l'avait fait quand Donald Trump lui avait soufflé dans les bronches pour Folarin Balogun. Pourtant, en Angleterre, l'apparition d'une banderole clamant « Les Malouines sont argentines » après la victoire face aux Three Lions fait du bruit. Au point même que le Premier ministre anglais évoque une provocation honteuse et une remise en cause de la légalité, à savoir que les îles Malouines dépendent de l'Angleterre. Mais, d'autres élus ont poussé le curseur plus loin.

La FIFA appelée à sanctionner les joueurs argentins

« En août 2024, Rodri et Alvaro Morata ont été, à juste titre, suspendus pour un match pour avoir chanté « Gibraltar est espagnol ». Les joueurs argentins qui ont célébré leur victoire avec la banderole « Les Malouines sont argentines » doivent maintenant être interdits de finale », a ainsi réclamé le chef des Libéraux-démocrates, Ed Davey. Et ce dernier a même adressé une lettre à la FIFA afin d'exiger que la totalité des joueurs concernés soient suspendus contre l'Espagne, dimanche pour la finale du Mondial. Sachant que de nombreux joueurs de l'Albiceleste ont présenté cette banderole devant leurs supporters, on voit mal la FIFA prononcer des sanctions.

Une simple amende pour la FIFA

Le ton est donc monté au point même que Nigel Farage, l'élu d'extrême droite, a tout simplement appelé les autorités anglaises à renforcer leur présence militaire dans la région des Malouines. « Bien que je sois dégoûté par le comportement de certains joueurs argentins hier soir, le plus important est de renforcer rapidement la Royal Navy », a réclamé l'élu. A priori, si effectivement la FIFA a été saisie, tout cela se terminera par une amende, histoire de remplir un peu plus les caisses de l'instance dirigée par Gianni Infantino.
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Il y’a des cons partout noir blanc ou jaune la connerie restera toujours humaine et ça ne reste que du sport . Alors imagine toi la vie de simples citoyens lambdas qui vivent cette connerie humaine au quotidien ! Digne ou M’bappé seront bien loin de tt ça la semaine prochaine sur un yacht ou sur une belle plage paradisiaque !!! Ils vont vite s’en remettre je pense . Digne ou pas Digne ce match était pourri et plié on était pas là face aux Espagnols Et merde à ts les rageux !!!

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La Fifa ne fera rien, Infantino c'est le chien de Messi.

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