PSG : Barcola ou Doué, Liverpool va frapper fort

Liverpool a décidé de s'offrir un ailier du PSG et hésite entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Le club anglais a les moyens de faire une offre colossale.

Malgré le demi-milliard d’euros dépensé au mercato 2025, Liverpool a connu une saison très décevante qui a fini par couter la tête d’Arne Slot. Cet été, les Reds vont de nouveau dépenser très gros, notamment pour remplacer Mohamed Salah. Et pour trouver son bonheur, le club de la Mersey regarde du côté du PSG

Ancien joueur de Liverpool désormais consultant, Stephen Warnock met la pression sur le nouveau manager Andoni Iraola pour aller chercher l’un des ailiers du PSG, qui sont des joueurs parfaits pour la Premier League à ses yeux.

Doué et Barcola, Liverpool a fait sa short list

« Bradley Barcola ? Il évolue principalement sur le côté gauche, mais on sait qu'il est capable de jouer des deux côtés. Ce qui est formidable avec lui, c'est son âge et, surtout, le fait qu'il ait déjà prouvé sa valeur au plus haut niveau. Il a joué la Ligue des champions ainsi que des matchs internationaux. Il a déjà fait ses preuves. À mon avis, Liverpool a besoin de joueurs prêts à être performants immédiatement. Personnellement, je m'intéresserais à Barcola ou à Désiré Doué si Liverpool parvenait à en attirer un des deux », a livré Stephen Warnock, persuadé que les Reds peuvent casser leur tirelire et faire une offre que ni le PSG ni le joueur en question ne pourront refuser.

Aller chercher Désiré Doué semble impossible à l’heure actuelle, tant l’ancien rennais est attaché à ce que son avenir reste à Paris. En revanche, Bradley Barcola refuse de parler prolongation, et n’est pas satisfait de son statut de remplaçant. De quoi ouvrir la porte à un transfert retentissant, pour lequel le PSG réclame plus de 100 millions d’euros. Pas vraiment un problème pour le club anglais, qui vient de lâcher plus de 100 ME pour faire venir Jérémy Jacquet et Victor Munoz, rien que pour ce début de mercato.