Lille : Bouaddi fait voir flou à Létang

Ayyoub Bouaddi a réussi une énorme Coupe du Monde avec le Maroc, au point que plusieurs gros clubs européens, dont le PSG, sont prêts à faire un gros effort pour recruter l'international marocain. Olivier Létang a reconnu que la situation n'était pas si claire que cela.

A 18 ans, Ayyoub Bouaddi s'est fait un nom sur toute la planète football en l'espace de quelques semaines. Quelques mois après avoir accepté de rejoindre la sélection marocaine, le natif de Senlis a fait étalage de toute sa classe. Pas de quoi surprendre les supporters du LOSC, déjà bien conscients que leur club avait formé l'une des futures stars du football mondial. Cette exposition planétaire a valu l'intérêt de très nombreux clubs pour Ayyoub Bouaddi, et du côté de Lille, Olivier Létang a bien compris tout cela. Alors même que le Paris Saint-Germain est cité comme l'un des possibles clubs capables de faire une offre pour l'international marocain, le président du LOSC a tenu à mettre les choses au point.

Le LOSC prend le dossier Bouaddi avec des pincettes

Si le président de Lille a fait savoir qu'il comptait sur Ayyoub Bouaddi pour la saison prochaine, notamment parce que le LOSC faisait la Ligue des champions, il n'a pas totalement fermé la porte à un départ du jeune milieu de terrain. « Je n’ai jamais parlé de chiffres concernant un éventuel transfert. Ce n’est pas moi qui le fixe, mais très peu de clubs peuvent s’offrir un joueur de la qualité d’Ayyoub. On a du temps parce qu’on a prolongé son contrat. Il est heureux. Ma conviction est qu’il y a de fortes chances pour qu’il reste chez nous, il a de grandes chances de faire la saison prochaine avec nous et il serait très heureux de le faire, a précisé, en conférence de presse, Olivier Létang, avant tout de même d’entrouvrir la porte à un départ du joueur marocain. Il faut être prêt à toutes les éventualités, s’il devait partir, on doit être prêt, mais je le répète, il y a des chances qu’il reste avec nous. »

En décembre dernier, alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2027 avec son club formateur, Ayyoub Bouaddi avait prolongé de deux saisons supplémentaires. De quoi permettre au LOSC de voir venir pour le milieu marocain dont la valeur est estimée désormais à 50 millions d'euros et qui est ciblé, outre le PSG, par Manchester City, Liverpool, le Real Madrid, le Barça, le Bayern Munich et Arsenal.