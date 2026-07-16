McCourt a le choix dans le dossier Aubameyang
Aubameyang a craqué , l'OM réfléchit

OM : Accord total, il monte dans l'avion et quitte Marseille

OM16 juil. , 16:00
parClaude Dautel
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Deux jours après avoir finalisé la vente de Mason Greenwood, les dirigeants de l'OM ont également bouclé le transfert d'un autre attaquant. Le bénéfice financier n'est pas énorme, mais la masse salariale va bien maigrir.
Un an après un retour totalement improbable à l'Olympique de Marseille, puisqu'il avait quitté l'OM un an avant pour l'Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus dans l'effectif phocéen. Resté en France au moment où ses coéquipiers sont partis mercredi en Côte d'Ivoire pour un stage, l'attaquant international gabonais attendait patiemment que Stéphane Richard trouve un accord final avec les dirigeants du Deportivo La Corogne, avec qui l'Olympique de Marseille négociait depuis qu'Aubameyang avait validé ce transfert. Mais cette fois, l'OM et le club espagnol ont bouclé la totalité du dossier, et Marc Mechenoua confirme que l'attaquant de 37 ans a embarqué à un bord d'un vol privé vers La Corogne afin de passer sa visite et signer son nouveau contrat.

La Corogne attend Aubameyang

Notre confrère précise que Pierre-Emerick Aubameyang passera ce jeudi soir sa visite médicale, puis il signera son contrat pour deux saisons. Du côté de l'Olympique de Marseille, on devrait empocher 1,5 million d'euros pour la vente de l'international, lequel était revenu libre l'an dernier. Si cela ne permettra pas de boucher le trou comptable, cela permettra également d'économiser les 4,2 millions d'euros touchés par Pierre-Aubameyang chaque saison. Un coup double qui n'est pas à négliger, et qui a été validé par Bruno Genesio.
Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille sait dans quel contexte il arrive à Marseille, et il a été tenu informé des dossiers sensibles du mercato phocéen. Un mercato qui ne sera pas à bas prix comme Grégory Lorenzi l'a fait savoir en conférence de presse, mais qui va inévitablement passer par la vente des joueurs les plus onéreux. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang est donc logique, d'autant que la saison passée, ce dernier n'a pas eu totalement le rendement attendu. Son départ ne mettra donc pas le Vélodrome en feu.
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En espérant que l'avion soit solide. Pas envie de revivre une Emiliano Sala😔

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Lol top 5 et pourquoi pas le ventre mou aussi tant quon y est non ?? Ça fait 40 ans quon joue le podium chaque saison ou que du moins ca en est l'objectif, meme avec celestini, bakayoko, Cyril chapuis ,Romao, moussillou, morel, ou autre vilain en bois ca a toujours ete objectif podium... y'a pas de raison qu'avec abdelli et autres minable on revoit nos ambitions a la baisse .. ca cest pas notre soucis nous on a pas demandé à avoir une équipe minable et a régresser, que la direction en paye le prix si on est pas sur le podium, alors on tombera peut etre encore de haut et on sera peut etre decu mais cest comme ca L'OM doit jouer le podium chaque année peu importe l'équipe quon a , mac court faudra l'insulter si ca se passe mal et lui mettre la pression comme a l'ancienne pour quil se casse il a pas les épaules

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Je ne vais pas faire un débat sur Deschamps, si? Je ne l'apprécie pas ....point barre

TV : Angleterre - Argentine, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Encore une fois tu essaies de dévier. Elle a eu lieu quand ton expulsion crétin des Alpes? Mais relis toi analphabète. Cherche un synonyme de pronostic, et tu auras l'air moins con. Et tu oses insulter en plus. Tu oses, tu oses et tu oses encore. Ta bêtise est au niveau de ton orgueil, exagérément disproportionnée.

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