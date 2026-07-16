OM : Accord total, il monte dans l'avion et quitte Marseille

Deux jours après avoir finalisé la vente de Mason Greenwood, les dirigeants de l'OM ont également bouclé le transfert d'un autre attaquant. Le bénéfice financier n'est pas énorme, mais la masse salariale va bien maigrir.

Un an après un retour totalement improbable à l'Olympique de Marseille, puisqu'il avait quitté l'OM un an avant pour l'Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus dans l'effectif phocéen. Resté en France au moment où ses coéquipiers sont partis mercredi en Côte d'Ivoire pour un stage, l'attaquant international gabonais attendait patiemment que Stéphane Richard trouve un accord final avec les dirigeants du Deportivo La Corogne , avec qui l'Olympique de Marseille négociait depuis qu'Aubameyang avait validé ce transfert. Mais cette fois, l'OM et le club espagnol ont bouclé la totalité du dossier, et Marc Mechenoua confirme que l'attaquant de 37 ans a embarqué à un bord d'un vol privé vers La Corogne afin de passer sa visite et signer son nouveau contrat.

La Corogne attend Aubameyang

Notre confrère précise que Pierre-Emerick Aubameyang passera ce jeudi soir sa visite médicale, puis il signera son contrat pour deux saisons. Du côté de l'Olympique de Marseille, on devrait empocher 1,5 million d'euros pour la vente de l'international, lequel était revenu libre l'an dernier. Si cela ne permettra pas de boucher le trou comptable, cela permettra également d'économiser les 4,2 millions d'euros touchés par Pierre-Aubameyang chaque saison. Un coup double qui n'est pas à négliger, et qui a été validé par Bruno Genesio.