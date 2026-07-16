Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »

Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »

Equipe de France16 juil. , 17:00
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Il est très loin d'être le seul fautif concernant l'élimination de l'équipe de France face à l'Espagne, mais Lucas Digne a évidemment recueilli une bonne partie des critiques, et même d'insultes. Ce jeudi, à deux jours du match pour la troisième place contre l'Angleterre, le défenseur est sorti du silence.

Lucas Digne se focalise sur France-Angleterre

« Voilà, c’est la fin d’un rêve. Celui d’un petit garçon, et sûrement celui de milliers de personnes derrière nous. On imagine toujours beaucoup de choses, souvent les plus belles. Mais la fin d’un rêve peut parfois être difficile, et le réveil encore plus brutal. Le plus dur aujourd’hui, c’est de trouver les mots pour exprimer cette immense déception. Je suis d’abord déçu de moi-même. Déçu aussi pour cette équipe, pour tous les efforts que nous avons fournis et pour ce groupe de joueurs incroyables, avoue Lucas Digne, qui tente de trouver du positif dans tout cela. Malgré cette immense déception, je reste fier d’avoir représenté notre pays, avec toute sa richesse, sa diversité et toutes les personnes qui le composent. Merci pour tout, pour votre soutien et pour toutes ces émotions. Vous avez été incroyables tout au long de la compétition. Ce n’est pas fini, on a un podium à aller chercher. »
Reste à savoir si Didier Deschamps alignera son équipe-type pour cette dernière rencontre du Mondial, ou s'il décidera de donner du temps à ceux qui depuis le début sont sur le banc de touche. Si c'est le cas, alors Lucas Digne risque tout de même de ne pas avoir l'occasion de participer à cette rencontre face à l'Angleterre, autre équipe traumatisée de ce Mondial 2026/
Articles Recommandés
France Angleterre Aucune Des Deux Equipes Ne Veut Jouer
Mondial 2026

France-Angleterre : Aucune des deux équipes ne veut jouer

bordeaux gerard lopez prof d economie c est le choc gerard lopez 4 394301
Bordeaux

Bordeaux « libéré de son bourreau », Gérard Lopez condamné

Langleterre Ecrit A La Fifa Lionel Messi Et Dautres Joueurs Vires
Mondial 2026

L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés

Ayyoub Bouaddi a brillé contre le Brésil
LOSC

Lille : Bouaddi fait voir flou à Létang

Fil Info

16 juil. , 19:00
France-Angleterre : Aucune des deux équipes ne veut jouer
16 juil. , 18:30
Bordeaux « libéré de son bourreau », Gérard Lopez condamné
16 juil. , 18:00
L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés
16 juil. , 17:30
Lille : Bouaddi fait voir flou à Létang
16 juil. , 16:30
La FIFA ferme les yeux, l'Argentine se régale
16 juil. , 16:00
OM : Accord total, il monte dans l'avion et quitte Marseille
16 juil. , 15:30
La NFL arrive à Paris et se met en mode football
16 juil. , 15:00
Ferran Torres au PSG, le prix du transfert est connu
16 juil. , 14:30
OL : Un départ inattendu, Fonseca prend la parole

Derniers commentaires

OL : Un départ inattendu, Fonseca prend la parole

Tant mieux.

Bon débarras, la France retourne sa veste sur Deschamps

Celui qui est pressenti pour le remplacer ne vaut guère mieux c'est encore pire que ce que l'on pouvait imaginer

Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »

Il y’a des cons partout noir blanc ou jaune la connerie restera toujours humaine et ça ne reste que du sport . Alors imagine toi la vie de simples citoyens lambdas qui vivent cette connerie humaine au quotidien ! Digne ou M’bappé seront bien loin de tt ça la semaine prochaine sur un yacht ou sur une belle plage paradisiaque !!! Ils vont vite s’en remettre je pense . Digne ou pas Digne ce match était pourri et plié on était pas là face aux Espagnols Et merde à ts les rageux !!!

L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés

La Fifa ne fera rien, Infantino c'est le chien de Messi.

OM : Accord total, il monte dans l'avion et quitte Marseille

Un retour a Marseille inutile de sa part.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading