Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »

Tant mieux.
Celui qui est pressenti pour le remplacer ne vaut guère mieux c'est encore pire que ce que l'on pouvait imaginer
Il y’a des cons partout noir blanc ou jaune la connerie restera toujours humaine et ça ne reste que du sport . Alors imagine toi la vie de simples citoyens lambdas qui vivent cette connerie humaine au quotidien ! Digne ou M’bappé seront bien loin de tt ça la semaine prochaine sur un yacht ou sur une belle plage paradisiaque !!! Ils vont vite s’en remettre je pense . Digne ou pas Digne ce match était pourri et plié on était pas là face aux Espagnols Et merde à ts les rageux !!!
La Fifa ne fera rien, Infantino c'est le chien de Messi.
Un retour a Marseille inutile de sa part.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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