Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »

Il est très loin d'être le seul fautif concernant l'élimination de l'équipe de France face à l'Espagne, mais Lucas Digne a évidemment recueilli une bonne partie des critiques, et même d'insultes. Ce jeudi, à deux jours du match pour la troisième place contre l'Angleterre, le défenseur est sorti du silence.

Lucas Digne se focalise sur France-Angleterre

« Voilà, c’est la fin d’un rêve. Celui d’un petit garçon, et sûrement celui de milliers de personnes derrière nous. On imagine toujours beaucoup de choses, souvent les plus belles. Mais la fin d’un rêve peut parfois être difficile, et le réveil encore plus brutal. Le plus dur aujourd’hui, c’est de trouver les mots pour exprimer cette immense déception. Je suis d’abord déçu de moi-même. Déçu aussi pour cette équipe, pour tous les efforts que nous avons fournis et pour ce groupe de joueurs incroyables, avoue Lucas Digne, qui tente de trouver du positif dans tout cela. Malgré cette immense déception, je reste fier d’avoir représenté notre pays, avec toute sa richesse, sa diversité et toutes les personnes qui le composent. Merci pour tout, pour votre soutien et pour toutes ces émotions. Vous avez été incroyables tout au long de la compétition. Ce n’est pas fini, on a un podium à aller chercher. »