ICONSPORT_370193_0644

La FIFA ferme les yeux, l'Argentine se régale

Mondial 202616 juil. , 16:30
parGuillaume Conte
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Des scènes de joie un peu trop débordantes, qui donnent lieu à des provocations, c'est ce qui a failli faire dégénérer le match entre l'Angleterre et l'Argentine. La FIFA ne bronche pas sur ce problème déjà vu en 2022. 
Pondre des nouvelles lois du jeu qui ne sont plus respectées au bout de trois matchs, c’est une grande habitude de la FIFA à chaque tournoi. Les joueurs ont déjà trouvé les parades et les arbitres cessent de compter les secondes contre les gains de temps. Les inversions de corners se font à la carte, et ces ajouts de règlements en permanence n’aident clairement pas à y voir clair sur le déroulement d’un match, saucissonné en quatre quart-temps avec des ajouts de temps supplémentaires très aléatoires. 

Des célébrations qui partent en vrille

La Coupe du monde 2026 n’est pas encore terminée, mais elle n’aura pas permis de voir un football plus fluide et plus agréable à regarder. Le match entre l’Angleterre et l’Argentine aura tout de même permis de constater qu’il est toujours possible de foncer à 10 sur l’arbitre pour réclamer un carton jaune, comme ce fut le cas sur la faute sur Lionel Messi. 
Mais surtout, si Jude Bellingham a perdu ses nerfs contre Valentin Barco après le coup de sifflet final, c’est parce que le joueur argentin a profité des deux buts de son équipe, non pas pour célébrer avec ses coéquipiers, mais pour entrer sur le terrain et provoquer les Anglais, en espérant qu’ils craquent et récoltent un carton rouge. Il a même été percuté par un joueur des Three Lions, qui se demandait ce que le joueur de Strasbourg faisait aussi loin des autres joueurs. 
Une attitude qui ne dérange absolument pas les officiels, car cela fait quelques éditions que des débordements sont causés par les célébrations sur chaque but. En 2022, l’Argentine avait pris pour habitude de bousculer les adversaires et de jeter des ballons sur les bancs adverses en passant devant lors des célébrations de ses buts. Le tir n’a pas été corrigé, et la FIFA ferait bien de se pencher sur ces célébrations débordantes, qui vont ensuite être imitées sur les terrains de football amateur, et peuvent causer des incidents bien plus difficiles à contrôler qu’à une Coupe du monde.  
Articles Recommandés
ICONSPORT_370163_1022
Mondial 2026

France-Angleterre : Aucune des deux équipes ne veut jouer

bordeaux gerard lopez prof d economie c est le choc gerard lopez 4 394301
Bordeaux

Bordeaux « libéré de son bourreau », Gérard Lopez condamné

ICONSPORT_370193_1043
Mondial 2026

L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés

Ayyoub Bouaddi a brillé contre le Brésil
LOSC

Lille : Bouaddi fait voir flou à Létang

Fil Info

16 juil. , 19:00
France-Angleterre : Aucune des deux équipes ne veut jouer
16 juil. , 18:30
Bordeaux « libéré de son bourreau », Gérard Lopez condamné
16 juil. , 18:00
L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés
16 juil. , 17:30
Lille : Bouaddi fait voir flou à Létang
16 juil. , 17:00
Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »
16 juil. , 16:00
OM : Accord total, il monte dans l'avion et quitte Marseille
16 juil. , 15:30
La NFL arrive à Paris et se met en mode football
16 juil. , 15:00
Ferran Torres au PSG, le prix du transfert est connu
16 juil. , 14:30
OL : Un départ inattendu, Fonseca prend la parole

Derniers commentaires

OL : Un départ inattendu, Fonseca prend la parole

Tant mieux.

Bon débarras, la France retourne sa veste sur Deschamps

Celui qui est pressenti pour le remplacer ne vaut guère mieux c'est encore pire que ce que l'on pouvait imaginer

Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »

Il y’a des cons partout noir blanc ou jaune la connerie restera toujours humaine et ça ne reste que du sport . Alors imagine toi la vie de simples citoyens lambdas qui vivent cette connerie humaine au quotidien ! Digne ou M’bappé seront bien loin de tt ça la semaine prochaine sur un yacht ou sur une belle plage paradisiaque !!! Ils vont vite s’en remettre je pense . Digne ou pas Digne ce match était pourri et plié on était pas là face aux Espagnols Et merde à ts les rageux !!!

L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés

La Fifa ne fera rien, Infantino c'est le chien de Messi.

OM : Accord total, il monte dans l'avion et quitte Marseille

Un retour a Marseille inutile de sa part.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading