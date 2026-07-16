La FIFA ferme les yeux, l'Argentine se régale

Des scènes de joie un peu trop débordantes, qui donnent lieu à des provocations, c'est ce qui a failli faire dégénérer le match entre l'Angleterre et l'Argentine. La FIFA ne bronche pas sur ce problème déjà vu en 2022.

Pondre des nouvelles lois du jeu qui ne sont plus respectées au bout de trois matchs, c’est une grande habitude de la FIFA à chaque tournoi. Les joueurs ont déjà trouvé les parades et les arbitres cessent de compter les secondes contre les gains de temps. Les inversions de corners se font à la carte, et ces ajouts de règlements en permanence n’aident clairement pas à y voir clair sur le déroulement d’un match, saucissonné en quatre quart-temps avec des ajouts de temps supplémentaires très aléatoires.

Des célébrations qui partent en vrille

La Coupe du monde 2026 n’est pas encore terminée, mais elle n’aura pas permis de voir un football plus fluide et plus agréable à regarder. Le match entre l’Angleterre et l’Argentine aura tout de même permis de constater qu’il est toujours possible de foncer à 10 sur l’arbitre pour réclamer un carton jaune, comme ce fut le cas sur la faute sur Lionel Messi.

Mais surtout, si Jude Bellingham a perdu ses nerfs contre Valentin Barco après le coup de sifflet final, c’est parce que le joueur argentin a profité des deux buts de son équipe, non pas pour célébrer avec ses coéquipiers, mais pour entrer sur le terrain et provoquer les Anglais, en espérant qu’ils craquent et récoltent un carton rouge. Il a même été percuté par un joueur des Three Lions, qui se demandait ce que le joueur de Strasbourg faisait aussi loin des autres joueurs.

Une attitude qui ne dérange absolument pas les officiels, car cela fait quelques éditions que des débordements sont causés par les célébrations sur chaque but. En 2022, l’Argentine avait pris pour habitude de bousculer les adversaires et de jeter des ballons sur les bancs adverses en passant devant lors des célébrations de ses buts. Le tir n’a pas été corrigé, et la FIFA ferait bien de se pencher sur ces célébrations débordantes, qui vont ensuite être imitées sur les terrains de football amateur, et peuvent causer des incidents bien plus difficiles à contrôler qu’à une Coupe du monde.