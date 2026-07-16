bordeaux gerard lopez prof d economie c est le choc gerard lopez 4 394301

Bordeaux « libéré de son bourreau », Gérard Lopez condamné

Bordeaux16 juil. , 18:30
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Envoyé en régional par la DNCG, le club de Bordeaux attend d'en savoir plus sur les intentions de Sparta Capital avant d'éventuellement aller devant le CNOSF. Du côté des supporters, les North Gate Bordeaux se réjouissent de voir que Gérard Lopez est désormais sur le départ.
Face aux Ultramarines Bordeaux, dont les responsables ont longtemps soutenu Gérard Lopez, le groupe de la North Gate Bordeaux a lui toujours mené le combat contre le propriétaire du club au scapulaire. Alors, même si la relégation de leur club de coeur en Régional leur fait mal, ils se réjouissent de voir que cette décision de la DNCG va également permettre de se séparer de celui qui, à leurs yeux, représente tout ce qui a poussé les Girondins de Bordeaux dans le précipice. Ce jeudi, dans un communiqué virulent,  la North Gate Bordeaux rappelle qu'elle a payé chèrement le fait d'être anti-Lopez et que même si les temps sont durs pour les fans bordelais, la nouvelle ère qui débute est enfin positive.

Gérard Lopez out, c'est presque la fête

Récemment visée par des sanctions, suite à des incidents avec les Ultramarines, la North Gate Bordeaux rappelle qu'elle n'a jamais été complice de Lopez et que le départ de ce dernier était une libération, avec des mots durs contre le propriétaire des Girondins : « Rien n'est gagné. Mais, on a franchi la première étape. La plus symbolique. La plus attendue : le FCGB peut enfin être libéré de son bourreau. Celui qui a ruiné notre club et l'a précipité de la Ligue 1 vers le monde amateur. Désormais, Bordeaux va de nouveau pouvoir reprendre son destin en main et tourner une page. Une page sale, honteuse, qui nous laisse face à un avenir trouble et incertain. Mais la suite s'écrira sans lui. Et ça change tout. Car avec lui, il n'y avait plus de futur. Quant à nous, nous continuerons, comme nous l'avons toujours fait, à défendre notre club avec indépendance, sans compromission et sans jamais renoncer à dire ce que nous estimons juste ». 
Ce jeudi, Sparta Capital, éventuel repreneur des Girondins de Bordeaux, a rendez-vous avec le tribunal de commerce de la capitale girondine. De cette réunion dépendra la décision d'éventuellement faire une offre de reprise et surtout de déposer un recours devant le CNOSF, seule voie envisageable pour éviter la relégation.
Articles Recommandés
ICONSPORT_370163_1022
Mondial 2026

France-Angleterre : Aucune des deux équipes ne veut jouer

ICONSPORT_370193_1043
Mondial 2026

L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés

Ayyoub Bouaddi a brillé contre le Brésil
LOSC

Lille : Bouaddi fait voir flou à Létang

ICONSPORT_370163_0973
Equipe de France

Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »

Fil Info

16 juil. , 19:00
France-Angleterre : Aucune des deux équipes ne veut jouer
16 juil. , 18:00
L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés
16 juil. , 17:30
Lille : Bouaddi fait voir flou à Létang
16 juil. , 17:00
Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »
16 juil. , 16:30
La FIFA ferme les yeux, l'Argentine se régale
16 juil. , 16:00
OM : Accord total, il monte dans l'avion et quitte Marseille
16 juil. , 15:30
La NFL arrive à Paris et se met en mode football
16 juil. , 15:00
Ferran Torres au PSG, le prix du transfert est connu
16 juil. , 14:30
OL : Un départ inattendu, Fonseca prend la parole

Derniers commentaires

OL : Un départ inattendu, Fonseca prend la parole

Tant mieux.

Bon débarras, la France retourne sa veste sur Deschamps

Celui qui est pressenti pour le remplacer ne vaut guère mieux c'est encore pire que ce que l'on pouvait imaginer

Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »

Il y’a des cons partout noir blanc ou jaune la connerie restera toujours humaine et ça ne reste que du sport . Alors imagine toi la vie de simples citoyens lambdas qui vivent cette connerie humaine au quotidien ! Digne ou M’bappé seront bien loin de tt ça la semaine prochaine sur un yacht ou sur une belle plage paradisiaque !!! Ils vont vite s’en remettre je pense . Digne ou pas Digne ce match était pourri et plié on était pas là face aux Espagnols Et merde à ts les rageux !!!

L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés

La Fifa ne fera rien, Infantino c'est le chien de Messi.

OM : Accord total, il monte dans l'avion et quitte Marseille

Un retour a Marseille inutile de sa part.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading