France-Angleterre : Aucune des deux équipes ne veut jouer

L'Angleterre et la France, éliminées en demi-finale de la Coupe du monde, vont s'affronter ce samedi pour une place sur le podium de la Coupe du monde. Pas de quoi faire bondir de joie les équipes concernées.

Tuchel parle au nom de la France

Autant dire que cette rencontre disputée à la veille de la grande finale ne déchainera pas les passions dans le stade de Miami, alors que les deux sélections sont surtout déçues de se faire éliminer à une marche de la finale. Interrogé sur la future confrontation face à la France, Thomas Tuchel a joué la franchise, en disant tout haut ce qu’il pensait de cette rencontre.

« Personne n'a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français. Comme nous, ils voulaient disputer la finale et on a tout donné pour y arriver également... On va se préparer pour cette rencontre de manière professionnelle, évidemment, même si on va disposer d'un jour de repos de moins qu’eux », a glissé le sélectionneur des Three Lions, qui espère terminer sur une bonne note.

Car si Didier Deschamps a essayé de vives critiques pour son manque de maitrise tactique face à l’Espagne et ses changements peu inspirés, Thomas Tuchel a pris la tempête pour ses changements trop défensifs alors que son équipe menait au score face à l’Argentine. Son avenir se jouera certainement à l’issue de ce Mondial et la dernière rencontre face à la France n’y changera rien.