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Aurélien Tchouameni

PSG : Tchouaméni à Paris, un violent démenti

PSG12 mai , 9:20
parAlexis Rose
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Potentiellement sur le départ du côté du Real Madrid en vue du prochain mercato estival, Aurélien Tchouaméni n’est pas dans les petits papiers du Paris Saint-Germain comme les dernières rumeurs l'annonçaient.
Entre Aurélien Tchouaméni et le Real Madrid, l’histoire d’amour semble toucher à sa fin. Déjà annoncé sur le départ en vue de l’été prochain depuis plusieurs mois maintenant, l’international français a probablement accéléré sa sortie la semaine passée. S’il a participé à la défaite du Real dans le Clasico du titre face au Barça dimanche (0-2), c’est parce qu’Álvaro Arbeloa n’avait pas d’autre choix que d’aligner son milieu de terrain de 26 ans. Car quelques jours plus tôt, Tchouaméni s’était battu à l’entraînement avec Federico Valverde, qui a été victime d’un traumatisme crânien. Autant dire qu’après cette nouvelle violente altercation dans le vestiaire madrilène, le Real aurait pu punir son Français, mais cela n’a pas été le cas malgré l'ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Mais cela pourrait être que partie remise avant une mise à l’écart lors du prochain mercato ? De nombreux clubs sont en tout cas à l’affût sur le marché des transferts.

Tchouaméni au PSG ? C’est une « fake news »

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Ces dernières semaines, le nom du Paris Saint-Germain avait fait irruption dans le dossier Tchouaméni. Le compte X @TheMatchdayHQ expliquait même que le PSG « manifeste un intérêt marqué pour Aurélien Tchouaméni en vue de l'été prochain ». Une rumeur qui semble fausse, d’après l’insider @Djaameel_, qui explique que la piste Tchouaméni à Madrid est tout simplement une « fake news ». De quoi stopper les bruits de couloir autour de Paris, qui n’a de toute façon pas un besoin vital dans son entrejeu, sachant que Vitinha, Neves, Ruiz ou Zaire-Emery font parfaitement le travail. Arrivé au Real en 2022 dans le cadre d’un transfert de 80 millions d’euros en provenance de Monaco, Tchouaméni pourrait plutôt choisir de découvrir un nouveau championnat, comme la Premier League, si jamais Madrid venait à le pousser dehors de manière concrète lors du prochain mercato.

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Bah il a pas rien gagné non plus il me semble qu'il prend une LDC, contrairement à Mobutu qui lui a vraiment rien.

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Bruges a un vécu européen bien supérieur au celta footix que tu es!! RIEN A VOIR

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Mais ça c'est ecrit... Il va vous la donner et fausser la fin de championnat comme paris l'a fait en vous relancant en mettant l'equipe b contre vous...J'espere juste que le losc fera le taf pour vous laisser a la place du con qu 'est la 4eme place

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sur le site non mais ya des supporters ou meme des tiktokeur qui le disait apres ca reste une minorité

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et tu veux pas un peu la fermer des fois tu dis tout et n'importe quoi tu nous avez pas manquer c'est dernier temps

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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