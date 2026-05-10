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Aurélien Tchouaméni

Le PSG fonce au Real pour récupérer Tchouaméni

PSG10 mai , 8:20
parMehdi Lunay
0
Après sa violente altercation avec Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni est ciblé par les critiques en Espagne. Son avenir au Real Madrid s'écrit en pointillés. De quoi faire les affaires du Paris Saint-Germain.
Wembley, le 1er juin 2024. Le Real Madrid était roi d'Europe et gagnait sa 15e Ligue des champions aux dépens de Dortmund. Bras dessus, bras dessous, Tchouaméni et Valverde fêtaient ensemble ce triomphe. Deux ans plus tard, les deux milieux se battent à l'entraînement et sont devenus ennemis. Dans ces conditions, difficile d'imaginer les deux hommes cohabiter au Real la saison prochaine. L'Uruguayen étant bien installé dans le vestiaire madrilène, le Français est plus proche de s'en aller que son compère. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain.

Le PSG lorgne sur Tchouaméni

Selon le site espagnol Fichajes, le club parisien compte profiter de la situation tendue au Real pour réaliser un beau coup au mercato. Le milieu international français séduit les Parisiens grâce à sa puissance physique et sa frappe de balle notamment. Il serait un renfort de poids dans l'entrejeu parisien et dans le dispositif de Luis Enrique. Néanmoins, les Merengue ne veulent pas laisser filer Tchouaméni aussi facilement.
Hors de question pour eux de le céder à bas prix cet été, surtout au profit du PSG. Le Real est prêt à vendre son milieu de terrain mais il faudra que l'acheteur donne un montant correct. Les Madrilènes veulent rembourser une partie de leur investissement passé. En 2022, ils avaient offert 80 millions d'euros à Monaco pour mettre la main sur Aurélien Tchouaméni. Sous contrat jusqu'en 2028, le Français pourrait coûter 40 à 50 millions d'euros minimum pour les Parisiens.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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