Le PSG fonce au Real pour récupérer Tchouaméni

Après sa violente altercation avec Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni est ciblé par les critiques en Espagne. Son avenir au Real Madrid s'écrit en pointillés. De quoi faire les affaires du Paris Saint-Germain.

Wembley, le 1er juin 2024. Le Real Madrid était roi d'Europe et gagnait sa 15e Ligue des champions aux dépens de Dortmund. Bras dessus, bras dessous, Tchouaméni et Valverde fêtaient ensemble ce triomphe. Deux ans plus tard, les deux milieux se battent à l'entraînement et sont devenus ennemis. Dans ces conditions, difficile d'imaginer les deux hommes cohabiter au Real la saison prochaine. L'Uruguayen étant bien installé dans le vestiaire madrilène, le Français est plus proche de s'en aller que son compère. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain

Le PSG lorgne sur Tchouaméni

Fichajes, le club parisien compte profiter de la situation tendue au Real pour réaliser un beau coup au Selon le site espagnol, le club parisien compte profiter de la situation tendue au Real pour réaliser un beau coup au mercato . Le milieu international français séduit les Parisiens grâce à sa puissance physique et sa frappe de balle notamment. Il serait un renfort de poids dans l'entrejeu parisien et dans le dispositif de Luis Enrique. Néanmoins, les Merengue ne veulent pas laisser filer Tchouaméni aussi facilement.

Hors de question pour eux de le céder à bas prix cet été, surtout au profit du PSG. Le Real est prêt à vendre son milieu de terrain mais il faudra que l'acheteur donne un montant correct. Les Madrilènes veulent rembourser une partie de leur investissement passé. En 2022, ils avaient offert 80 millions d'euros à Monaco pour mettre la main sur Aurélien Tchouaméni. Sous contrat jusqu'en 2028, le Français pourrait coûter 40 à 50 millions d'euros minimum pour les Parisiens.