PSG : Le Barça offre Julian Alvarez à Paris

PSG : Le Barça offre Julian Alvarez à Paris

PSG23 sept. , 12:20
parCorentin Facy
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Déterminé à quitter l’Atlético de Madrid pour signer au Barça l’été dernier, Julian Alvarez ne fait plus l’unanimité chez les Blaugrana. Une aubaine pour le PSG, grand favori au recrutement de l’attaquant argentin désormais.
Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2030, Julian Alvarez a fait des pieds et des mains pour quitter les Colchoneros lors du précédent mercato estival. L’attaquant argentin de 26 ans a même été jusqu’à demander son départ, directement en zone mixte, pendant la Coupe du monde. Julian Alvarez n’avait qu’un club à l’esprit : le FC Barcelone. A la recherche d’un avant-centre, le champion d’Espagne en titre s’est finalement heurté aux exigences trop importantes de l’Atlético et s’est rabattu sur Gabriel Jesus.
La situation de Julian Alvarez reste donc bloquée puisque l’Argentin est resté à Madrid, où Diego Simeone n’en fait pas un titulaire depuis le début de la saison. A terme, cette situation pourrait toutefois profiter… au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le site Fichajes nous apprend que le FC Barcelone, vacciné par l’épisode estival avec un transfert totalement bloqué et hors de prix, s’est définitivement retiré du dossier.

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De quoi profiter aux autres courtisans de Julian Alvarez, à savoir Arsenal et le PSG. Les deux clubs font à présent office de favoris pour recruter celui qui compte 59 sélections (15 buts) avec l’Argentine. Reste maintenant à voir si le double champion d’Europe en titre se positionnera dès cet hiver, ou plus probablement l’été prochain, afin de tenter l’énorme coup Alvarez.
Pour le PSG, ce dossier est assez inattendu après un recrutement important dans le secteur offensif avec les achats de Torres, Akliouche et Godts, venus compléter une attaque déjà composée de Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Surtout, même si l’Atlético se montrera moins gourmand avec le PSG ou Arsenal qu’avec Barcelone, un départ de Julian Alvarez ne sera pas négocié pour moins de 100 millions d’euros. Une somme colossale que le Paris SG n’a plus posé sur un joueur depuis très longtemps.
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