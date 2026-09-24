EdF : Thierry Henry ne veut pas entendre parler de Zidane

EdF : Thierry Henry ne veut pas entendre parler de Zidane

Equipe de France24 sept. , 16:30
parEric Bethsy
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Dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS, Thierry Henry s’est montré particulièrement élogieux envers la Roja. En revanche, le Français a été beaucoup moins bavard au sujet de l’équipe de France désormais dirigée par son ancien coéquipier Zinédine Zidane.
C’est l’événement de la semaine. Dans l’Hexagone, tous les amoureux du ballon rond sont attentifs aux débuts de Zinédine Zidane. Les supporters français, globalement satisfaits de la composition de la liste, attendent maintenant de connaître les choix du sélectionneur de l’équipe de France en ce qui concerne sa compo et sa philosophie de jeu. De nombreux observateurs s’expriment sur le sujet, mais pas Thierry Henry. Le quotidien AS a bien tenté de l’interroger sur le nouveau cycle des Bleus. Mais l’ancien attaquant a étrangement botté en touche.

Henry zappe les Bleus

« Que pensez-vous de la nouvelle ère qui commence sous les ordres de Zinédine Zidane ? Cela ne me regarde pas, a esquivé le consultant. Je lui souhaite le meilleur. » Peut-être surpris par la réponse et le ton employé, le journaliste espagnol n’a pas insisté. Notre confrère a pu se souvenir du temps où les deux hommes portaient le maillot tricolore, à l’époque où l’on se demandait pourquoi leur entente sur le terrain était si peu évidente. Quoi qu’il en soit, Thierry Henry n’en parlera pas et se montre beaucoup plus bavard lorsqu’il s’agit d’encenser les champions du monde espagnols.
« C'est une équipe. La star, c'est l'équipe. Comme vous le savez, j'ai perdu tous mes grands matchs contre l'Espagne. Je ne vais pas citer toute l'équipe, mais je l'ai vu, on l'a tous vu. Je le dis toujours : leur manière de travailler, leur identité, leur philosophie et la manière de mettre l'équipe au dessus des individualités leur offrent maintenant la récompense. La meilleure équipe du Mondial a gagné et personne ne peut dire le contraire. C'était une Masterclass », a complimenté Thierry Henry dont les commentaires (ou le silence) sur les Bleus seront observés.
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