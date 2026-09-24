PSG : Liverpool regrette d'avoir pris Barcola

PSG : Liverpool regrette d'avoir pris Barcola

PSG24 sept. , 8:20
parGuillaume Conte
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Liverpool se demande s'il a bien fait de dépenser 125 ME sur Bradley Barcola, alors qu'un autre joueur du PSG aurait pu faire l'affaire, et éviter de déséquilibrer l'équipe, pour beaucoup moins cher.
Inutilisé avec le PSG, Bradley Barcola est arrivé à court de forme à Liverpool à la fin du mois d’août. Les Reds ont mis 125 millions d’euros hors bonus sur la table pour le faire venir, et à ce montant, la patience atteint vite ses limites. En cinq apparitions avec le club de la Mersey, l’attaquant français n’a pas effectué la moindre action décisive, manquant même quelques occasions nettes. Un manque d’efficacité que les supporters du PSG connaissent bien, même si le joueur formé à l’OL finissait souvent par trouver la mire à force de faire mal aux défenses.

Barcola, la mauvaise pioche au PSG ?

Pour le moment, ce n’est pas le cas avec Liverpool et on commence déjà se poser de sérieux questions à Anfield. C’est le cas du reporter de Sky Sports Doug Christie, pour qui le club anglais a fait un très mauvais choix en misant autant d’argent sur Bradley Barcola.
« Un joueur qu’ils auraient probablement pu envisager cet été, et beaucoup de supporters de Liverpool auraient peut-être contesté cette idée plus tôt dans l’été, lorsqu’ils s’attendaient à voir arriver ce grand nom pour remplacer Salah sur le côté droit. Mais Kang-in Lee, qui a quitté le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid, peut évoluer davantage comme un milieu offensif intérieur que comme un véritable ailier droit. Il peut néanmoins aussi jouer sur le côté droit. C’est un joueur très créatif, toujours inspiré quand le PSG l’a utilisé ces dernières années, et qui a très bien débuté avec l’Atlético. Ils auraient du regarder vers lui pour l’animation sur le côté », a fait savoir dans le Transfer Talk Podcast le reporter britannique, qui rappelle que, pour permettre à Bradley Barcola de jouer sur l’aile gauche, Andoni Iraola a changé plusieurs joueurs de position afin de garder un semblant d’équilibre.
Des sacrifices qui n’auraient pas été nécessaires si Liverpool avait pris Kang-In Lee, qui adore jouer à droite, à la place de Bradley Barcola. Impossible de refaire l’histoire, mais le Sud-Coréen est en tout cas parti pour beaucoup moins cher cet été, l’Atlético le signant pour 35 millions d’euros.
B. Barcola

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