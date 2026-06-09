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PSG : RMC l’annonce, Luis Enrique cherche un buteur

PSG09 juin , 12:20
parGuillaume Conte
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A l'heure où le PSG se prépare à un mercato plus mouvementé, deux départs sont désormais considérés comme inévitables. Et pour remplacer Gonçalo Ramos, Luis Enrique veut un nouveau numéro 9.
L’immobilisme du PSG au mercato estival 2025 a donné raison à Luis Enrique et Luis Campos, qui ont conservé leur titre de champion d’Europe. Mais le technicien espagnol l’a reconnu pendant la saison, il s’est retrouvé un peu juste sur certains matchs. Ce n’est pas arrivé en Ligue des Champions, mais la leçon a bien été comprise et il y aura un peu plus de renouveau cet été.
Notamment parce que deux joueurs vont quitter le club. Gonçalo Ramos et Kang-In Lee ont rendu de fiers services au PSG, mais ils n’en peuvent plus de leur statut d’éternel remplaçant. Luis Enrique a beau leur faire des louanges à chaque conférence de presse, il ne les aligne jamais comme titulaire dans un gros match, et préfère même innover que de les mettre dans le 11 de départ.

Ramos et Lee quittent le PSG

Le message est passé et le Portugais comme le Sud-Coréen vont s’en aller cet été. Ils seront remplacés par des joueurs soigneusement choisis par Luis Campos et validés par Luis Enrique. Mais cela ne fait aucun doute pour Fabrice Hawkins, journaliste spécialisé sur les transferts pour RMC, il y aura un nouveau numéro 9 cet été à Paris.
« Ce sont des joueurs qui seront remplacés. Ils seront remplacés par des joueurs d'un niveau équivalent, notamment pour Gonçalo Ramos. Je pense pas qu'ils vont amener quelqu'un qui revendique quoi que ce soit. J’entends par là que je ne pense pas qu'ils vont remplacer Gonçalo Ramos par un joueur à 100 millions d’euros », glisse ainsi l’informateur mercato de RMC.

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Ce ne sera donc pas une star mondiale à la Julian Alvarez qui va rejoindre le PSG mais bien un joueur capable de jouer en pointe et de s’intégrer au système de Luis Enrique pour permettre à Paris de continuer à proposer une attaque aussi complémentaire qu’efficace.
Avec le départ de Lee, c’est bien évidemment un milieu offensif, capable de jouer dans l’axe ou sur les cotés, qui sera recherché pour compenser le Sud-Coréen, très suivi en Liga, un championnat qu’il connait bien.
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4
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603418610534013
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5934178959509
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11
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44341111124750-3
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14
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3534714133244-12
15
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17
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18
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