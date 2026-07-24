OL : A peine acheté, déjà blessé... Bidstrup inquiète
Mads Bidstrup

OL : A peine acheté, déjà blessé... Bidstrup inquiète

OL24 juil. , 15:06
parQuentin Mallet
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Ce vendredi à 14h, l'Olympique Lyonnais affrontait le VfL Wolfsburg dans le cadre d'un nouveau match amical de préparation. Absent, Mads Bidstrup inquiète déjà ses supporters, à peine arrivé au club.
L'OL poursuit sa préparation en cette pré-saison 2026-2027. Après avoir remporté 3 matchs amicaux sur les 4 disputés depuis le retour des joueurs à l'entrainement, les hommes de Paulo Fonseca affrontaient le VfL Wolfsburg ce vendredi à 14h. Une rencontre synonyme de remise en forme pour continuer le travail déjà réalisé en amont.
Toutefois, à une heure du coup d'envoi, le compte officiel du club rhodanien a publié la composition utilisée par le technicien portugais. Une feuille de match dans laquelle ne figure par Mads Bidstrup . Arrivé il y a seulement quelques semaines, le milieu de terrain danois ne rassure clairement pas.
M. Bidstrup

M. Bidstrup

DenmarkDanemark Âge 25 Milieu

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
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Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

L'OL doit-il s'inquiéter pour Bidstrup ?

Et ce n'est pas cette dernière nouvelle qui risque d'apaiser les craintes. Selon les informations du compte AnthooAlgodon sur X, Mads Bidstrup s'est entrainé à part du reste du groupe lors de l'entrainement collectif d'hier jeudi. Une nouvelle inquiétante qui pourrait signifier la présence d'une gêne physique. Il est encore difficile d'en savoir plus sur la nature exacte de ce pépin, mais le fait est qu'un joueur recruté contre plus de 10 millions d'euros cet été n'est pas encore prêt physiquement pour poursuivre la préparation avec ses nouveaux coéquipiers.
Pour rappel, Mads Bidstrup avait bien participé aux trois derniers matchs amicaux disputés par l'Olympique Lyonnais depuis la reprise début juillet, avec un total de 135 minutes cumulées. Les supporters n'ont plus qu'à espérer un retour rapide de celui qui sortait à peine d'une blessure au mollet qu'il avait contractée au début du mois de mai dernier.
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