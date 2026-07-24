Bournemouth exige 150 ME, le PSG abandonne

Bournemouth exige 150 ME, le PSG abandonne

PSG24 juil. , 16:30
parCorentin Facy
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Dans le viseur du PSG pour remplacer Gonçalo Ramos, Eli Junior Kroupi a été déclaré intransférable par Bournemouth, prêt à refuser toutes les offres pour son attaquant français cet été.
Sans se précipiter, le Paris Saint-Germain cherche toujours le joueur idéal pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, vendu à l’AC Milan pour plus de 70 millions d’euros bonus compris il y a quelques semaines. Luis Enrique souhaite un profil différent du Portugais et a demandé à Luis Campos de recruter un joueur plus technique et plus polyvalent. Ferran Torres et Charles De Ketelaere correspondent au portrait-robot dressé par l’entraîneur espagnol, tout comme Eli Junior Kroupi.
L’attaquant français de Bournemouth, qui a les faveurs de nombreux supporters du PSG, est néanmoins la cible la plus onéreuse. Son prix a d’abord été fixé à 100 millions d’euros par Bournemouth, avant que certains médias anglais évoquent une gourmandise des Cherries qui pourrait grimper jusqu’à 150 millions d’euros.
Le Paris SG, qui n’avait de toute façon pas l’intention de poser une telle somme pour l’ancien Lorientais, va devoir définitivement ranger la piste Eli Junior Kroupi au fond d’un tiroir. Selon les informations de Marca, Bournemouth a déclaré son buteur de 20 ans comme intransférable cet été, peu importe les offres qui pourraient arriver sur la table des dirigeants anglais dans les semaines à venir. Une réelle volonté de conserver Kroupi coûte que coûte, ou une simple stratégie de communication pour faire grimper les enchères ?

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Dans les deux cas, cela devrait mettre fin à la piste Eli Junior Kroupi pour le PSG, qui a clairement affiché et assumé son intention de ne plus surpayer aucun joueur depuis plus plusieurs années. Plus que jamais, la piste Ferran Torres semble donc la plus chaude pour le double champion d’Europe en titre. Le buteur espagnol en finale de Coupe du monde n’a plus qu’un an de contrat avec Barcelone, et figure aussi sur les tablettes de l’Atlético de Madrid.
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Derniers commentaires

L’OM maltraité, les supporters rêvent d’une liste noire

Ce cahier serait une très bonne idée. 15M hier pour un joueur de L2, c'est déjà n'importe quoi, sauf si c'est un vrai crack en devenir. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Et aujourd'hui 25M , le prix de Vaz ? Mama..... Faut absolument faire ce genre de cahier et s'en souvenir pour demain.

OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant

Tout dépend où on veut placer le curseur en fait. Finir champion? L'an dernier paris a mis 6 mois pour se remettre de son mondial des clubs. Une fois les jambes revenues, on a vu ce qu'il s'est passé à la fin... Il faut finir régulièrement sur le podium pour upgrader le niveau de l'équipe, ça on le sait... Mais il faut aussi faire de la place aux jeunes et il nous fallait un bon entraîneur, pédagogue et formateur. Genesio coche ces cases. Mais une chose est certaine: les transferts à 25M c'est terminé pour cette année au moins. Lyon y est arrivé. Donc c'est faisable.

Le PSG a bien changé et encaisse 40 ME

En ce dont 2 joueurs de son banc, le PSG encaissé plus que ce qu'en laisserait l'OM en vendant tout l'effectif 😂🤣😂

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Le PSG est double champion d'Europe, ça côté plus haut et c'est normal. Le PSG attire les joueurs et bonifie ceux qu'il vend avec son nouveau statut et celui de ses joueurs.

L'OL s'offre Wolfsburg en amical

Mon dieu... Il ne pouvait y avoir que desurnom et lui pr pas voir le filet de pêche 🤦 Aucune composition d'équipe ne se ressemble d'un match à l'autre, si Fonseca cherche à créer des automatismes je vois pas comment il s'y prend, ça risque d'être dur en effet

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