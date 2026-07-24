Belgique : Mark van Bommel remplace Rudi Garcia (off.)

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais acté. Mark van Bommel remplace Rudi Garcia et devient le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique.

Malgré un quart de finale de Coupe du monde et un collectif qui semblait enfin retrouvé, la Fédération Royale belge n'a pas souhaité poursuivre l'aventure avec Rudi Garcia. Débarqué, le natif de Nemours a laissé une place vacante que Mark van Bommel a récupérée. Dans un communiqué, les Diables Rouges ont officialisé l'arrivée de leur nouveau sélectionneur.

« La Fédération Royale Belge de Football a le plaisir d’annoncer la nomination de Mark van Bommel (49 ans) comme nouvel entraîneur national des Diables Rouges belges, à compter du 15 août 2026. Mark van Bommel a signé un contrat qui lui permettra de mener l’équipe nationale belge jusqu’à l’UEFA EURO 2028 », lit-on. Pour rappel, Mark van Bommel était libre de tout contrat depuis 2024 et la fin de ses deux années sur le banc du Royal Antwerp.