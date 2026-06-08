PSG : Paris lâche 70 ME pour un international anglais

Le PSG ne souhaitera pas révolutionner son effectif cet été, mais n’écarte pas la possibilité de réaliser un gros coup sur le mercato. Le club de la capitale s’intéresse notamment au profil de Morgan Gibbs-White.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien être l’un des clubs à suivre lors de ce mercato estival. Luis Enrique privilégie la stabilité, mais reste ouvert à l’arrivée de renforts de qualité si l’occasion se présente. Les doubles champions d’Europe pourraient notamment se renforcer au milieu de terrain en cas de départ de Lee Kang-in.

En Premier League, plusieurs profils attirent l’attention de la direction parisienne. C’est notamment le cas de Morgan Gibbs-White, qui réalise de très belles performances depuis quelque temps avec Nottingham Forest.

Un Anglais dans le viseur du PSG

Selon les dernières informations de Nottingham Forest Live, l’international anglais de 26 ans a en effet tapé dans l’œil du PSG. Le club de la capitale envisagerait une prise d’informations afin de connaître les intentions de Forest concernant son joueur.

Cependant, Nottingham ne devrait pas se montrer vendeur facilement, d’autant qu’Elliot Anderson est déjà pressenti pour rejoindre Manchester City. Le Paris Saint-Germain pourrait devoir proposer au moins 70 millions d’euros pour espérer ouvrir des discussions. Un montant conséquent pour un joueur dont la place de titulaire ne serait pas garantie dans le système de Luis Enrique.

Son volume de jeu, ses qualités physiques et son efficacité offensive jouent clairement en faveur de Morgan Gibbs-White. Outre le PSG, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester United suivent également de près le milieu offensif anglais.

Si Paris souhaite réellement avoir une chance dans ce dossier, il devra agir rapidement et efficacement. La saison passée, Gibbs-White s’est illustré avec Nottingham Forest en totalisant 18 buts et 7 passes décisives en 53 rencontres toutes compétitions confondues. Un bilan qui parle forcément en sa faveur.