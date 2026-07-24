L'OL s'offre Wolfsburg en amical

Six jours après sa défaite face au Slavia Prague (2-0), l'Olympique Lyonnais a bien relevé la tête en remportant sans trembler son cinquième match amical de la pré-saison face à Wolfsburg.

C'est en Allemagne que l'Olympique Lyonnais poursuivait sa préparation ce vendredi 24 juillet. Confrontés au VfL Wolsburg, les hommes de Paulo Fonseca ont disputé une mi-temps de 60 minutes, puis une deuxième de 45 minutes. Un temps long qui a permis à l'OL de se défaire de son adversaire du jour, bien aidé par un carton rouge récolté par l'équipe allemande à la 63 minute. Grâce à deux réalisations de Ainsley Maitland-Niles et du jeune Alejandro Gomes Rodriguez, les Gones renouent avec la victoire (0-2) et concluent leur stage en Allemagne de la meilleure des manières.