L'OL s'offre Wolfsburg en amical

L'OL s'offre Wolfsburg en amical

OL24 juil. , 16:10
parQuentin Mallet
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Six jours après sa défaite face au Slavia Prague (2-0), l'Olympique Lyonnais a bien relevé la tête en remportant sans trembler son cinquième match amical de la pré-saison face à Wolfsburg.
C'est en Allemagne que l'Olympique Lyonnais poursuivait sa préparation ce vendredi 24 juillet. Confrontés au VfL Wolsburg, les hommes de Paulo Fonseca ont disputé une mi-temps de 60 minutes, puis une deuxième de 45 minutes. Un temps long qui a permis à l'OL de se défaire de son adversaire du jour, bien aidé par un carton rouge récolté par l'équipe allemande à la 63 minute. Grâce à deux réalisations de Ainsley Maitland-Niles et du jeune Alejandro Gomes Rodriguez, les Gones renouent avec la victoire (0-2) et concluent leur stage en Allemagne de la meilleure des manières.
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Derniers commentaires

L’OM maltraité, les supporters rêvent d’une liste noire

Ce cahier serait une très bonne idée. 15M hier pour un joueur de L2, c'est déjà n'importe quoi, sauf si c'est un vrai crack en devenir. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Et aujourd'hui 25M , le prix de Vaz ? Mama..... Faut absolument faire ce genre de cahier et s'en souvenir pour demain.

OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant

Tout dépend où on veut placer le curseur en fait. Finir champion? L'an dernier paris a mis 6 mois pour se remettre de son mondial des clubs. Une fois les jambes revenues, on a vu ce qu'il s'est passé à la fin... Il faut finir régulièrement sur le podium pour upgrader le niveau de l'équipe, ça on le sait... Mais il faut aussi faire de la place aux jeunes et il nous fallait un bon entraîneur, pédagogue et formateur. Genesio coche ces cases. Mais une chose est certaine: les transferts à 25M c'est terminé pour cette année au moins. Lyon y est arrivé. Donc c'est faisable.

Le PSG a bien changé et encaisse 40 ME

En ce dont 2 joueurs de son banc, le PSG encaissé plus que ce qu'en laisserait l'OM en vendant tout l'effectif 😂🤣😂

Le PSG a bien changé et encaisse 40 ME

Le PSG est double champion d'Europe, ça côté plus haut et c'est normal. Le PSG attire les joueurs et bonifie ceux qu'il vend avec son nouveau statut et celui de ses joueurs.

L'OL s'offre Wolfsburg en amical

Mon dieu... Il ne pouvait y avoir que desurnom et lui pr pas voir le filet de pêche 🤦 Aucune composition d'équipe ne se ressemble d'un match à l'autre, si Fonseca cherche à créer des automatismes je vois pas comment il s'y prend, ça risque d'être dur en effet

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