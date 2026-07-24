L’OM rêve de cet attaquant, c’est 25 ME ou rien

L’OM rêve de cet attaquant, c’est 25 ME ou rien

OM24 juil. , 16:00
parCorentin Facy
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Contraint de se montrer ingénieux sur le marché des transferts en raison de moyens limités, l’OM a un oeil sur Keito Nakamura, qui évolue en Ligue 2 avec Reims. Mais le prix du Japonais va faire fuir le club phocéen.
A défaut d’avoir beaucoup d’argent, l’Olympique de Marseille se doit d’avoir de bonnes idées pour renforcer son effectif lors du mercato estival. Le club olympien regarde ce qu’il se passe dans des championnats de seconde zone en Europe, mais aussi en Ligue 2. Le profil de Keito Nakamura plaît beaucoup à Grégory Lorenzi et à Bruno Genesio. L’international japonais de 25 ans évolue depuis une saison en deuxième division avec le Stade de Reims et l’OM y voyait l’opportunité de le recruter pour un prix raisonnable, d’autant qu’il n’a plus que deux ans de contrat (juin 2028) avec le club champenois.
Grégory Lorenzi risque de tomber de très haut sur ce dossier puisque selon les informations de Foot Mercato, la direction du Stade de Reims exige pas moins de 25 millions d’euros pour se séparer de Keito Nakamura cet été. Auteur de 14 buts et 3 passes décisives, le Japonais est considéré comme un joueur clé de l’effectif du Stade de Reims, qui compte sur lui pour viser la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Il faudra donc casser sa tirelire. Le club champenois a d’ailleurs refusé une offre de 18 millions d’euros de la part d’un club européen au cours des derniers jours.
En dehors de l’OM, qui s’est contenté de prendre la température pour le moment, le Besiktas Istanbul et Everton ont également manifesté leur intérêt. Reste maintenant à voir si à ce prix, l’Olympique de Marseille fera demi-tour sans chercher la moindre solution, ou si le club phocéen tentera un montage original pour recruter Keito Nakamura malgré son prix. Ce dossier montre en tout cas qu’au vu de ses états financiers, l’OM va éprouver de grosses difficultés pour chaque transfert. Le prix d’un attaquant de Ligue 2, en la personne de Nakamura, hors de portée de cet OM low-cost version Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, le montre.
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