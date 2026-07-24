CAN 2025 : Le vainqueur entre le Maroc et le Sénégal annoncé le 8 octobre

Quasiment un an après les faits, le TAS va étudier la réclamation du Sénégal pour récupérer son titre gagné sur le terrain face au Maroc, lors de la CAN 2025.

Vainqueur sur le terrain, le Sénégal a été déchu de son titre de champion d’Afrique quelques mois plus tard dans une décision très controversée de la Confédération Africaine de Football. Les Lions de la Teranga, mécontents après deux décisions contraires de l’arbitre, avaient décidé de quitter le terrain pendant quelques minutes en guise de protestation. Les choses étaient rentrées dans l’ordre, le Maroc avait même fini par s’incliner dans une folle prolongation.

Mais la CAF a jugé que, en quittant le terrain, le Sénégal s’était mis en faute et perdait donc le match par pénalité, alors que l’arbitre, qui était autorisé à prendre cette décision, avait décidé d'attendre le retour au calme et de faire reprendre le jeu.

Le Sénégal, qui a fait appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport, va être entendu le 8 octobre prochain, annonce le journaliste Ben Jacobs. Cette procédure n’étant pas jugée comme urgente, et les deux parties n’ayant pas trouvé d’accord à l’amiable, cela explique le délai assez long pour savoir qui a été sacré champion d’Afrique. L’audience aura lieu à huis clos, et le jugement pourrait ensuite intervenir assez rapidement après, en fonction de la teneur des débats et de l’application des règlements.

Peu importe la délibération du TAS, cela provoquera de nouveaux débats interminables. La FIFA a fait changer son règlement suite à ces évènements au Maroc, annonçant qu’il y avait désormais match perdu pour l’équipe qui décidait de quitter le terrain avec effet immédiat.